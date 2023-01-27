Вадим Немков: «Будем просить бой с Ромеро на апрель или май»
Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков хочет провести титульный бой с Йоэлем Ромером в апреле или мае.
«Даты пока нет. Этот вопрос обсудим на предстоящем турнире при встрече со Скоттом Кокером и организаторами.
Тогда назовут дату, а соперник, скорее всего, не поменяется. Будем просить бой на апрель или май», – сказал Немков.
Бой Немкова и Ромеро был запланирован 4 февраля, но был отменен из-за травмы россиянина.
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