Вадим Немков: «Будем просить бой с Ромеро на апрель или май»

Теги MMA полутяжелый вес (MMA) Bellator Йоэль Ромеро Вадим Немков Немков - Ромеро Бокс/MMA/UFC

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков хочет провести титульный бой с Йоэлем Ромером в апреле или мае.

«Даты пока нет. Этот вопрос обсудим на предстоящем турнире при встрече со Скоттом Кокером и организаторами.

Тогда назовут дату, а соперник, скорее всего, не поменяется. Будем просить бой на апрель или май», – сказал Немков.

Бой Немкова и Ромеро был запланирован 4 февраля, но был отменен из-за травмы россиянина.

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2 комментария

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SGambler
У человека нет каких амбиций, стремления стать лучшим в мире, доказать что лучший. "Просто буду сидеть тут и бить пенсионеров". Просиживать так талант, во второсортной организации, тьфу. Видимо ЮФС должна была сразу заплатить ему как Джонсу. Как говорил Чингисхан: „Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов.“
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Ноябрьский Набат
Подождал бы ещё, когда ему 55 исполнится.
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