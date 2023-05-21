«За веру и святую Русь»: Немков сфотографировался на Эльбрусе с изображением Александра Невского

Теги полутяжелый вес (MMA) Bellator Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Вадим Немков посетил Эльбрус и выложил оттуда фото с изображением Александра Невского.

«За веру и святую Русь», – написано на полотне Вадима Немкова.

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13 комментариев

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pantriashvili
Красава!
+27
-15
+12
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Мятный Жмых
Как то не очень скрепно получилось. Нужно было "Za Русь, Za наших, Za победу"
Вообще интересно, что у таких индивидов в голове? Зачем он приехал на границу Кабарды и Карачая, которые НИКОГДА не были "Русью" и повесил подобный флажок? Ладно бы в какую нить Суздаль или Псков, но в Кабарду с флагом "Za Русь"??? Двойной facepalm///
+18
-6
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Александр Петрович
красавчик !
+23
-15
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Kanan Jarrus
🤦🏼‍♀️
+27
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AshAshAsh
этот чувак даже истории не знает, именно Невский лизал сапоги Орды как никто, ждем с Портретом Джугашвили на Эйфелевой башне
+5
-2
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Жан Рено
Странно
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Кирилл Устинов
Хорош
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Верховный Лорд
А почему Русь святая?
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Sabbir
Пусть в Москве на своем святом озере такие флажки вешает. Кавказ это не Русь. Или пусть в Бахмут поедет с таким флажком. Украинцы ему популярно объяснят
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zip13
Он не помнит границы Руси?!
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