«За веру и святую Русь»: Немков сфотографировался на Эльбрусе с изображением Александра Невского
Вадим Немков посетил Эльбрус и выложил оттуда фото с изображением Александра Невского.
«За веру и святую Русь», – написано на полотне Вадима Немкова.
«Мы же не будем за ним ходить и следить, чтобы он не пил». Чемпион Bellator Немков – о возможном приглашении Александра Емельяненко в команду Федора
Вообще интересно, что у таких индивидов в голове? Зачем он приехал на границу Кабарды и Карачая, которые НИКОГДА не были "Русью" и повесил подобный флажок? Ладно бы в какую нить Суздаль или Псков, но в Кабарду с флагом "Za Русь"??? Двойной facepalm///