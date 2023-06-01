Генри Сехудо: «Канело нокаутирует Конора в первом раунде»
Генри Сехудо оценил шансы Конора Макгрегора в поединке с Саулем Альваресом.
«Состоится ли бой между Конором и Канело? Думаю, что Сауль в этом заинтересован. Почему? Для него это легкие деньги.
Канело нокаутирует его в первом или втором раунде. Он проучит Конора», – сказал экс-чемпион UFC Генри Сехудо.
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