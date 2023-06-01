Генри Сехудо: «Канело нокаутирует Конора в первом раунде»

Теги Генри Сехудо Сауль Альварес Конор Макгрегор бокс Бокс/MMA/UFC

Генри Сехудо оценил шансы Конора Макгрегора в поединке с Саулем Альваресом.

«Состоится ли бой между Конором и Канело? Думаю, что Сауль в этом заинтересован. Почему? Для него это легкие деньги.

Канело нокаутирует его в первом или втором раунде. Он проучит Конора», – сказал экс-чемпион UFC Генри Сехудо.

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2 комментария

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Костя Кот
даже если в ринге будет и сам Сехудо, оба уснут в первом раунде
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