Генри Сехудо: «Канело нокаутирует Конора в первом раунде»

Генри Сехудо оценил шансы Конора Макгрегора в поединке с Саулем Альваресом.

«Состоится ли бой между Конором и ? Думаю, что Сауль в этом заинтересован. Почему? Для него это легкие деньги.

Канело нокаутирует его в первом или втором раунде. Он проучит », – сказал экс-чемпион UFC Генри Сехудо.

Конор – Канело: «Ты маленькая рыжая сосиска. Побью тебя без рук»

Конор готов провести бой с Канело по боксу: «Я подерусь с ним, мне вообще #####»