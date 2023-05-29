В Конора Макгрегора бросили бутылку на боксерском турнире в Дублине
Во время вечера бокса в Дублине в голову экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора прилетела бутылка.
Инцидент произошел во время объявления результата поединка между Кэти Тейлор и Шантель Кэмерон.
Кэмерон победила решением большинства судей, защитив титул абсолютной чемпионки мира по боксу в первом полусреднем весе.
Пожалел о бое с Хабибом и работал в церкви – что мы узнали о Коноре из документалки от Netflix?
Стерлинг – об О’Мэлли: «Шон думает, что он следующий Конор, но это не так»
1 комментарий