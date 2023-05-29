В Конора Макгрегора бросили бутылку на боксерском турнире в Дублине

Во время вечера бокса в Дублине в голову экс-чемпиона UFC прилетела бутылка.

Инцидент произошел во время объявления результата поединка между Кэти Тейлор и Шантель Кэмерон.

Кэмерон победила решением большинства судей, защитив титул абсолютной чемпионки мира по боксу в первом полусреднем весе.

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