В Конора Макгрегора бросили бутылку на боксерском турнире в Дублине

Теги происшествия Кэти Тэйлор Конор Макгрегор бокс Бокс/MMA/UFC

Во время вечера бокса в Дублине в голову экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора прилетела бутылка.

Инцидент произошел во время объявления результата поединка между Кэти Тейлор и Шантель Кэмерон.

Кэмерон победила решением большинства судей, защитив титул абсолютной чемпионки мира по боксу в первом полусреднем весе.

Пожалел о бое с Хабибом и работал в церкви – что мы узнали о Коноре из документалки от Netflix?

Стерлинг – об О’Мэлли: «Шон думает, что он следующий Конор, но это не так»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Demon69
Возможно виски от Макгрегора не настолько хорош....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий