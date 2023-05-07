Конор – о поражении Сехудо: «Он сел на шпагат как стриптизерша»

Теги UFC Генри Сехудо Конор Макгрегор Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор посмеялся над Генри Сехудо после его боя на UFC 288.

«Самые легкие деньги, которые я когда-либо зарабатывал. Ни царапины на Алджо! Поздравляю, Фанкмастер!

Генри Сехудо – хороший маленький боец, но хватит этих грандиозных планов. Этот парень провел менее 20 боев за свою карьеру.

Эти его забавные финты и все такое, ахаха, боже мой. Пожалуйста, научите меня его мастерству, лол.

Он сел на шпагат как стриптизерша, а после этого его уронили на задницу. Боже, это было так смачно», – написал Конор Макгрегор в соцсетях, после чего стер пост.

Карточки боя Стерлинга и Сехудо: Алджамейн забрал первый и четвертый раунды у всех судей

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16 комментариев

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Aibek Mak
Ответ Крыс Пол
Да, забавный момент был в конце 4-го, когда Сехудо почти сел на поперечный шпагат
Ну сел и сел на шпагат. А что тут такого? Это бои тут не только на шпагат можно куда угодно сесть
+22
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+19
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Aibek Mak
Ну кроме как комментировать чужие бои и удалять посты которые сам и написал Конор на большее и не способен уже. Еще и боксерам дает советы)))
+26
-10
+16
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Крыс Пол
Да, забавный момент был в конце 4-го, когда Сехудо почти сел на поперечный шпагат
+18
-4
+14
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Саламбек Алаев
Ответ London.is.blue
У Конора лучше оппозиция, чем у Паспарту. Конечно же, он более великий боец. Конор побил 1 номер п4п за 13 секунд, а не булщитом, как Сехудо. Потом Конор побил чемпиона легкого веса, а не дрался за вакантный титул как Сехудо. Конор зачистил полулегкий под ноль, Сехудо не зачистил ни одного дивизиона. Чистые факты. Пусть кто-то опровергнет.
Я опровергну . Кто из соперников Конора был круче чем мышонок ? Разве Сехудо не побил двух самых великих бойцов из двух наилегчайших дивизионов ? ( Мышонка и Круза ) . В отличии от Конора он брал титул и защищал и никогда не будет выглядеть так жалко в боях как Конор в последних
+8
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+7
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Oleg Where
Ответ London.is.blue
У Конора лучше оппозиция, чем у Паспарту. Конечно же, он более великий боец. Конор побил 1 номер п4п за 13 секунд, а не булщитом, как Сехудо. Потом Конор побил чемпиона легкого веса, а не дрался за вакантный титул как Сехудо. Конор зачистил полулегкий под ноль, Сехудо не зачистил ни одного дивизиона. Чистые факты. Пусть кто-то опровергнет.
Легко.

Сехудо побил трех чемпионов UFC включая крутейшего мышонка, и не булщитом, а заслуженно, что признает сам Джонсон.

Конор - лаки панчем убрал Альдо, перед этим вылив на него кучу помоев абсолютно незаслуженно. А перед ним, его тупо вели по ударникам, 0 борцов в полулегком, кроме мелкого Мендеса. Затем подарили бой в легком с ударником Альварезом.

Реальный уровень великого бойца с кардио на два раунда показал Диаз, у которого в арсенале одна двоечка и джиу-джитсу + бошка гидропоники в раздевалке.

У него был хороший бой с Хабибом, видно что готовился, но там без вариантов, а также второй бой с Диазом (но это всего лишь Диаз).

Сочетание удобных боев, харизмы, связей с руководством и легендарного тайминга на руках и сделали его звездой, но чтобы он был лучше того же Сехудо в плане карьеры - звучит весьма странно.
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varlan
Это защита была, эт тебе не в баре драться с беззащитным стариком
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TiNO
Конору бы вспомнить, как он отчаянно ножками дрыгал, когда его Хабиб душил)))))
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Эрдем Эрдем
Ответ Aibek Mak
Ну сел и сел на шпагат. А что тут такого? Это бои тут не только на шпагат можно куда угодно сесть
Ты прикола не понял, он так защищался от тейкдауна. Поэтому это выглядело забавно)
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уличный иуда
Ответ London.is.blue
У Конора лучше оппозиция, чем у Паспарту. Конечно же, он более великий боец. Конор побил 1 номер п4п за 13 секунд, а не булщитом, как Сехудо. Потом Конор побил чемпиона легкого веса, а не дрался за вакантный титул как Сехудо. Конор зачистил полулегкий под ноль, Сехудо не зачистил ни одного дивизиона. Чистые факты. Пусть кто-то опровергнет.
Мышонок, Дилашоу, Круз для тебя воздух?
+1
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London.is.blue
Ответ alexander bakulin
у сехудыча 12 боёв в UFC, у чикена 13. и, в отличие от чикена, он защищал оба своих пояса. так что он настоящий двойной чемпион, а не случайный. чикен просто завистливый сынок
А с кем Конор доложен был защищать титул в полулегком, если он побил всех? Он как бы временным чемпом был.
И с кем защищал титул Сехудо? С полуживым Диллашоу и переломанным дедом Крузом? Ахахаха

Конор топчик, Сехудо герой для любителей разборов поединков на ютубе.
+6
-5
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Oleg Where
Ответ London.is.blue
А с кем Конор доложен был защищать титул в полулегком, если он побил всех? Он как бы временным чемпом был. И с кем защищал титул Сехудо? С полуживым Диллашоу и переломанным дедом Крузом? Ахахаха Конор топчик, Сехудо герой для любителей разборов поединков на ютубе.
Дать реванш Альдо (который 1000% этого заслуживал)?
Да и просто задержаться в дивизионе и защищать пояс?

Сехудо защитил пояс против чемпа Диллашоу, защитил против пикового Мораеса который на тот момент сносил всех, защитил против Круза, у которого опыта больше чем у них всех взятых и два поражения за карьеру? =) Там один мышонок > весь молодняк ударников в полулегком которых прошел Конор.

Удивительно поверхностные суждения. Конор с точки зрения ММА топ - только для подростков, которые выросли на срачах в доте и твиче.

Чел без борьбы, с кардио на два раунда и стойкой как у каратиста. xD
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Саламбек Алаев
Ответ Эрдем Эрдем
Ты прикола не понял, он так защищался от тейкдауна. Поэтому это выглядело забавно)
Так это и смешно было ))
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