Конор – о поражении Сехудо: «Он сел на шпагат как стриптизерша»

Конор Макгрегор посмеялся над Генри Сехудо после его боя на UFC 288.

«Самые легкие деньги, которые я когда-либо зарабатывал. Ни царапины на Алджо! Поздравляю, Фанкмастер!

– хороший маленький боец, но хватит этих грандиозных планов. Этот парень провел менее 20 боев за свою карьеру.

Эти его забавные финты и все такое, ахаха, боже мой. Пожалуйста, научите меня его мастерству, лол.

Он сел на шпагат как стриптизерша, а после этого его уронили на задницу. Боже, это было так смачно», – написал в соцсетях, после чего стер пост.

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