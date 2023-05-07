Конор – о поражении Сехудо: «Он сел на шпагат как стриптизерша»
Конор Макгрегор посмеялся над Генри Сехудо после его боя на UFC 288.
«Самые легкие деньги, которые я когда-либо зарабатывал. Ни царапины на Алджо! Поздравляю, Фанкмастер!
Генри Сехудо – хороший маленький боец, но хватит этих грандиозных планов. Этот парень провел менее 20 боев за свою карьеру.
Эти его забавные финты и все такое, ахаха, боже мой. Пожалуйста, научите меня его мастерству, лол.
Он сел на шпагат как стриптизерша, а после этого его уронили на задницу. Боже, это было так смачно», – написал Конор Макгрегор в соцсетях, после чего стер пост.
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Сехудо побил трех чемпионов UFC включая крутейшего мышонка, и не булщитом, а заслуженно, что признает сам Джонсон.
Конор - лаки панчем убрал Альдо, перед этим вылив на него кучу помоев абсолютно незаслуженно. А перед ним, его тупо вели по ударникам, 0 борцов в полулегком, кроме мелкого Мендеса. Затем подарили бой в легком с ударником Альварезом.
Реальный уровень великого бойца с кардио на два раунда показал Диаз, у которого в арсенале одна двоечка и джиу-джитсу + бошка гидропоники в раздевалке.
У него был хороший бой с Хабибом, видно что готовился, но там без вариантов, а также второй бой с Диазом (но это всего лишь Диаз).
Сочетание удобных боев, харизмы, связей с руководством и легендарного тайминга на руках и сделали его звездой, но чтобы он был лучше того же Сехудо в плане карьеры - звучит весьма странно.
И с кем защищал титул Сехудо? С полуживым Диллашоу и переломанным дедом Крузом? Ахахаха
Конор топчик, Сехудо герой для любителей разборов поединков на ютубе.
Да и просто задержаться в дивизионе и защищать пояс?
Сехудо защитил пояс против чемпа Диллашоу, защитил против пикового Мораеса который на тот момент сносил всех, защитил против Круза, у которого опыта больше чем у них всех взятых и два поражения за карьеру? =) Там один мышонок > весь молодняк ударников в полулегком которых прошел Конор.
Удивительно поверхностные суждения. Конор с точки зрения ММА топ - только для подростков, которые выросли на срачах в доте и твиче.
Чел без борьбы, с кардио на два раунда и стойкой как у каратиста. xD