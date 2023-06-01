Ломаченко – о бое с Хейни: «Рад, что люди, которые разбираются в боксе, отдали победу мне»

Теги Василий Ломаченко бокс Дэвин Хейни Ломаченко – Хейни Бокс/MMA/UFC

Василий Ломаченко высказался о поражении Дэвину Хейни.

«Я пересмотрел бой. Счет – 8-4 в мою пользу, но это не имеет значения.

Я услышал много мнений и рад, что люди, которые разбираются и любят бокс, отдали этот бой мне.

Многие считают, что я победил. Люди меня поддерживают, говорят: «Продолжай, Лома».

Очень благодарен за теплые слова», – сказал экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко

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2 комментария

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berzerker
Обидно, конечно, за Лому. Это как на работе возьмут и повысят другого, а все коллеги тебе - не переживай, ты все равно самый лучший специалист. Так-то да, но ништяки все равно к другому ушли и в историю будет вписан именно результат. Но верю, что Вася еще задаст жару в этом весе.
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бизе
Вася - один из лучших боксеров в истории бокса , а все эти результаты забудутся .
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