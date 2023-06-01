Ломаченко – о бое с Хейни: «Рад, что люди, которые разбираются в боксе, отдали победу мне»

Василий Ломаченко высказался о поражении Дэвину Хейни.

«Я пересмотрел бой. Счет – 8-4 в мою пользу, но это не имеет значения.

Я услышал много мнений и рад, что люди, которые разбираются и любят бокс, отдали этот бой мне.

Многие считают, что я победил. Люди меня поддерживают, говорят: «Продолжай, Лома».

Очень благодарен за теплые слова», – сказал экс-чемпион мира в трех весовых категориях

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