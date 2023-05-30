Василий Ломаченко: «Я думаю, что реванша не будет, потому что Хейни напуган»
Василий Ломаченко не верит, что Дэвин Хейни согласится на реванш.
«Я думаю, что реванша не будет. Он должен быть, но этого не произойдет, потому что Хейни напуган и понимает, что проиграл бой... Он говорил о наследии перед поединком. Если ему нужно наследие, то придется устроить бой-реванш», – сказал двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко.
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Очень жаль, что нельзя взять и посчитать на холодную голову все какой нибудь комиссии, уволить нахрен судей, отдать пояс другому. После пары таких прецедентов и бои были бы краще от таких чемпионов(а иногда и не чемпионов. Канело - GGG 1б), которые знают, что имеют доп. баллы уже перед боем и отсиживаются в защите, отбегиваются больше положенного. Судьи бы судили после таких прецедентов лучше. А что самое главное, было бы куда больше реваншей(своевременных особенно), что плюс для всех. Для всех кроме вот таких чемпионов, которые остерегаются испортить себе статистику
Работу можно и нужно проводить только в части назначений и отстранений этих самых судей.