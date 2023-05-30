Василий Ломаченко: «Я думаю, что реванша не будет, потому что Хейни напуган»

Василий Ломаченко не верит, что Дэвин Хейни согласится на реванш.

«Я думаю, что реванша не будет. Он должен быть, но этого не произойдет, потому что Хейни напуган и понимает, что проиграл бой... Он говорил о наследии перед поединком. Если ему нужно наследие, то придется устроить бой-реванш», – сказал двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко.

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