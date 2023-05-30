Василий Ломаченко: «Я думаю, что реванша не будет, потому что Хейни напуган»

Теги Василий Ломаченко бокс Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Василий Ломаченко не верит, что Дэвин Хейни согласится на реванш.

«Я думаю, что реванша не будет. Он должен быть, но этого не произойдет, потому что Хейни напуган и понимает, что проиграл бой... Он говорил о наследии перед поединком. Если ему нужно наследие, то придется устроить бой-реванш», – сказал двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко.

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5 комментариев

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Los Galácticos
Я все понимаю но меня удивляет самодурство Ломаченко и его команды. Сначала против Лопеса выскочил на главный бой в карьере с травмой и без пункта о реванше в контракте, так же по вопросу судей тоже надо работать чтобы не было все так однобоко. В таком случае надо было ронять Хейни несколько раз и тогда бы он точно проиграл, а теперь после драки руками не машут, поражение в графе у тебя а не у Хейни.
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Кирилл Павлюченко
Грабеж года!
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BananaMantana
Ответ Los Galácticos
Я все понимаю но меня удивляет самодурство Ломаченко и его команды. Сначала против Лопеса выскочил на главный бой в карьере с травмой и без пункта о реванше в контракте, так же по вопросу судей тоже надо работать чтобы не было все так однобоко. В таком случае надо было ронять Хейни несколько раз и тогда бы он точно проиграл, а теперь после драки руками не машут, поражение в графе у тебя а не у Хейни.
Жаль, что это укоренилось у всех, кто занимается боксом, следит за ним. "Судьи насчитали - уже ничего не изменить".
Очень жаль, что нельзя взять и посчитать на холодную голову все какой нибудь комиссии, уволить нахрен судей, отдать пояс другому. После пары таких прецедентов и бои были бы краще от таких чемпионов(а иногда и не чемпионов. Канело - GGG 1б), которые знают, что имеют доп. баллы уже перед боем и отсиживаются в защите, отбегиваются больше положенного. Судьи бы судили после таких прецедентов лучше. А что самое главное, было бы куда больше реваншей(своевременных особенно), что плюс для всех. Для всех кроме вот таких чемпионов, которые остерегаются испортить себе статистику
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+4
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АРХАТ
Сейчас остаётся уповать что Хэйни его боится, как боятся до сих пор Салидо с Лопесом) Слабое утешение, но возможно для психики это приятно.
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Таир Бакиев
Ответ BananaMantana
Жаль, что это укоренилось у всех, кто занимается боксом, следит за ним. "Судьи насчитали - уже ничего не изменить". Очень жаль, что нельзя взять и посчитать на холодную голову все какой нибудь комиссии, уволить нахрен судей, отдать пояс другому. После пары таких прецедентов и бои были бы краще от таких чемпионов(а иногда и не чемпионов. Канело - GGG 1б), которые знают, что имеют доп. баллы уже перед боем и отсиживаются в защите, отбегиваются больше положенного. Судьи бы судили после таких прецедентов лучше. А что самое главное, было бы куда больше реваншей(своевременных особенно), что плюс для всех. Для всех кроме вот таких чемпионов, которые остерегаются испортить себе статистику
Это как раз совершенно нормально, иначе все побегут жаловаться, и результатов матча придется ждать месяцами. Все же профессиональный бокс - это шоу, и для него подобное неприемлемо. Так что раз уж результат определяют по субъективным мнениям судей, то пересмотров быть не может (кроме случаев подкупов или иного корыстного умысла судей).

Работу можно и нужно проводить только в части назначений и отстранений этих самых судей.
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