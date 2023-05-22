Жан-Клод Ван Дамм: «Я разбираюсь в боксе и уверен, что Хейни проиграл Ломаченко»

Теги Василий Ломаченко Жан-Клод Ван Дамм бокс Дэвин Хейни Ломаченко – Хейни Бокс/MMA/UFC

Жан-Клод Ван Дамм не согласен с судейским решением в поединке между Хейни и Ломаченко.

«Разница в 11 лет. Хейни сегодня проиграл, а Ломаченко – победил. Все очень просто. Это американская публика, поединок обслуживали судьи из США.

Я люблю бокс и разбираюсь в единоборствах, и этот парень совершенно точно проиграл», – сказал Жан-Клод Ван Дамм на видео, опубликованном в социальных сетях.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе прошел в ночь на 21 мая. Дэвин Хейни победил Василия Ломаченко единогласным решением судей.

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6 комментариев

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j30
результат врят ли изменят , вот реванш обязаны сделать
+15
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+15
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космонавт на дереве
нужно проводить по два боя по системе дома/в гостях
+12
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UralOrenburg1990
Ответ космонавт на дереве
нужно проводить по два боя по системе дома/в гостях
тогда 1-1 всегда будет)
+5
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jwbmwbqvih
Ответ j30
результат врят ли изменят , вот реванш обязаны сделать
Там отец Хэйни уже сказал,что не дадут реванш,так как победили в одну калитку)
+5
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Meylis Annaberdiyew
по этому поводу даже высказался сам Ван дам
+1
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