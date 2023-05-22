Жан-Клод Ван Дамм: «Я разбираюсь в боксе и уверен, что Хейни проиграл Ломаченко»
Жан-Клод Ван Дамм не согласен с судейским решением в поединке между Хейни и Ломаченко.
«Разница в 11 лет. Хейни сегодня проиграл, а Ломаченко – победил. Все очень просто. Это американская публика, поединок обслуживали судьи из США.
Я люблю бокс и разбираюсь в единоборствах, и этот парень совершенно точно проиграл», – сказал Жан-Клод Ван Дамм на видео, опубликованном в социальных сетях.
Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе прошел в ночь на 21 мая. Дэвин Хейни победил Василия Ломаченко единогласным решением судей.
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