Хабиб Нурмагомедов о Моуринью: «Он особенный»

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение Жозе Моуринью в финале Лиги Европы.

«Он особенный», – написал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях.

Фото: сторис инстаграма Хабиба Нурмагомедова

В среду «Рома» Моуринью уступила «Севилье» (1:1, пен. 1:4).

Это был шестой еврокубковый финал в карьере португальского специалиста.

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