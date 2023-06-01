Хабиб Нурмагомедов о Моуринью: «Он особенный»

Теги Жозе Моуринью MMA Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение Жозе Моуринью в финале Лиги Европы.

«Он особенный», – написал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях.

Фото: сторис инстаграма Хабиба Нурмагомедова

В среду «Рома» Моуринью уступила «Севилье» (1:1, пен. 1:4). 

Это был шестой еврокубковый финал в карьере португальского специалиста.

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18 комментариев

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Василий Жирков
а еще: трава-зеленая, небо-голубое, вода-мокрая...)))
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Musa Bark
Ответ Зелёный гопник
Ага убрать всех пенальтистов, чтобы били центральные защитники… Реально особенный!
Выиграй Рома вчерашнюю серию пенальти, мы бы говорили какой гениальный, что поставил защитников бить пенки
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blaugrano
Поэтому и медаль пошёл получать по-особенному.
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Зелёный гопник
Ага убрать всех пенальтистов, чтобы били центральные защитники…
Реально особенный!
+6
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Халид Бин Валид
Ничего особенного не заметил в нем, самый обычный тренер
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cektor
ягодка малинка у у у у
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Сергей Орлов
Он – да, а ты – нет)
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Beloded2007
We was watching!
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Aleksey Yashin
Йозе Марино из спешл ван
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cmorblr
Нытьё везде одинаковое, и после поражений, и в комментариях на sports.ru
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Ростов-на-Дону
Следующую медаль "особенный" бросит в Хабиба.
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Нурбол Жумаскалиев
ладно по-русски написать не смог, но почему на английском?
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Не знаю что такое Требл
И много топ-клубов интересуются этим "спешалом"? По мне так очень средний тренеришка
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Слава Молотов
Когда нужно упоминание в соцсетях и СММ использует для этого любой способ.
0
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На лёгком Дамсгор
Ответ Musa Bark
Выиграй Рома вчерашнюю серию пенальти, мы бы говорили какой гениальный, что поставил защитников бить пенки
Может быть. Но Рома не выиграла, а защитники свои пенальти не забили
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