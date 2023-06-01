Хабиб Нурмагомедов о Моуринью: «Он особенный»
Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение Жозе Моуринью в финале Лиги Европы.
«Он особенный», – написал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в социальных сетях.
Фото: сторис инстаграма Хабиба Нурмагомедова
В среду «Рома» Моуринью уступила «Севилье» (1:1, пен. 1:4).
Это был шестой еврокубковый финал в карьере португальского специалиста.
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Реально особенный!