Перчатки Хабиба продали за 20 тысяч долларов на благотворительном аукционе
Перчатки Хабиба Нурмагомедова проданы на аукционе.
Аукцион был организован генеральным директором Eagle Football Management Магомедом Магомедовым.
Перчатки с автографом экс-бойца UFC ушли за 20 тысяч долларов. Покупатель пожелал сохранить анонимность.
Полученные с продажи средства будут направлены на поддержку благотворительного приложения Tooba, амбассадором которого Нурмагомедов выступает с 2019 года.
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