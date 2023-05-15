Перчатки Хабиба продали за 20 тысяч долларов на благотворительном аукционе

Перчатки Хабиба Нурмагомедова проданы на аукционе.

Аукцион был организован генеральным директором Eagle Football Management Магомедом Магомедовым.

Перчатки с автографом экс-бойца UFC ушли за 20 тысяч долларов. Покупатель пожелал сохранить анонимность.

Полученные с продажи средства будут направлены на поддержку благотворительного приложения Tooba, амбассадором которого Нурмагомедов выступает с 2019 года.

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