Мендес заявил, что Хабиб продолжает тренировать: «Он говорил, что перестанет быть секундантом»
Хавьер Мендес рассказал, что Хабиб Нурмагомедов не перестал тренировать.
«Люди не понимают одного: он никогда не говорил, что не будет тренировать людей. Хабиб сказал, что не будет секундировать и ездить на сборы, чтобы уделять время семье.
Он никогда не говорил, что не будет приезжать к ребятам, тренировать их. Хабиб не имел в виду ничего подобного. Он остается верен всему, что говорил», – сказал тренер зала АКА Хавьер Мендес.
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