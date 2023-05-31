Мендес заявил, что Хабиб продолжает тренировать: «Он говорил, что перестанет быть секундантом»

Хавьер Мендес рассказал, что Хабиб Нурмагомедов не перестал тренировать.

«Люди не понимают одного: он никогда не говорил, что не будет тренировать людей. Хабиб сказал, что не будет секундировать и ездить на сборы, чтобы уделять время семье.

Он никогда не говорил, что не будет приезжать к ребятам, тренировать их. Хабиб не имел в виду ничего подобного. Он остается верен всему, что говорил», – сказал тренер зала АКА Хавьер Мендес.

Команда Хабиба может выступить на турнире по грэпплингу в Казахстане (The Simple Man Podcast)

Хабиб поздравил Эрдогана с победой на выборах: «Мы наблюдали»