Мендес заявил, что Хабиб продолжает тренировать: «Он говорил, что перестанет быть секундантом»

Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Хавьер Мендес Бокс/MMA/UFC

Хавьер Мендес рассказал, что Хабиб Нурмагомедов не перестал тренировать.

«Люди не понимают одного: он никогда не говорил, что не будет тренировать людей. Хабиб сказал, что не будет секундировать и ездить на сборы, чтобы уделять время семье.

Он никогда не говорил, что не будет приезжать к ребятам, тренировать их. Хабиб не имел в виду ничего подобного. Он остается верен всему, что говорил», – сказал тренер зала АКА Хавьер Мендес.

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2 комментария

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максим дружинин
Ответ & Co1366
Тренер на дому, получается.
У его отца это вполне получалось, так что какие проблемы?
+6
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& Co1366
Тренер на дому, получается.
+1
-1
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