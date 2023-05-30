Алмабаев о совете Рахмонова: «Надо постоянно драться»

Асу Алмабаев рассказал о совете Шавката Рахмонова:

«Шавкат мне говорит: «Тебе надо постоянно драться. Ты же примерно понял, как я сразу в топ-10 попал». Он в год по 4-5 боев проводит. Ну, он одаренный человек. У меня ударка, техника не такая уж в стойке. В основном партер, борьба. Что будет, то будет. Не знаю, что будет в октагоне, но что бы ни было, постараюсь выйти оттуда победителем»

Алмабаев дебютирует в UFC в августе.

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