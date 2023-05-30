Тренер Алджамейна Стерлинга: «Махачев не дрался целый год! С какой стати Стерлинг должен выходить в октагон через два месяца?»

Тренер Стерлинга пожаловался на несправедливое отношение к Алджамейну со стороны UFC.

«Это просто несправедливо. Махачев не дрался целый год! С какой стати Стерлинг должен выходить в октагон через два месяца? Что за дела?

Я предпочитаю, когда все справедливо, и чтобы у всех были одни и те же условия. Если Дана Уайт хочет проводить бои каждые два месяца, то пусть так и будет. Это их компания, поэтому им и решать», – заявил тренер Алджамейна Стерлинга Рэй Лонго.

Напомним, что в последнем бою Стерлинг победил Генри Сехудо. Поединок состоялся 6 мая в Ньюарке, США.

Ислам Махачев дрался в последний раз 12 февраля с Александром Волкановски.

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