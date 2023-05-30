Тренер Алджамейна Стерлинга: «Махачев не дрался целый год! С какой стати Стерлинг должен выходить в октагон через два месяца?»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Тренер Стерлинга пожаловался на несправедливое отношение к Алджамейну со стороны UFC.

«Это просто несправедливо. Махачев не дрался целый год! С какой стати Стерлинг должен выходить в октагон через два месяца? Что за дела?

Я предпочитаю, когда все справедливо, и чтобы у всех были одни и те же условия. Если Дана Уайт хочет проводить бои каждые два месяца, то пусть так и будет. Это их компания, поэтому им и решать», – заявил тренер Алджамейна Стерлинга Рэй Лонго.

Напомним, что в последнем бою Стерлинг победил Генри Сехудо. Поединок состоялся 6 мая в Ньюарке, США.

Ислам Махачев дрался в последний раз 12 февраля с Александром Волкановски.

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5 комментариев

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Ojer
Через год: "Джонс не дрался 3 года! Что за дела?"
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Кукушка Кукушка
У Махачева ещё даже претендента то нет...
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Oleg Where
Никто не заинтересован в чемпионах и топах из вашего зала, которые абузят правила и стоят на коленях перед соперниками в октагоне посреди боя, нивелировав тем самым угрозу наказания от кривого прохода в ноги.
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космонавт на дереве
он дурак что-ли? У Махачева 6 боёв с 2021ого года, он дрался с Волкановски через 4 неполных месяца после чемпионского боя с Оливейрой
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Фрэнк Канистра
у стерлинга сколько раздельных сомнительных решений в его пользу последнее время. если Хабиба называли неоспоримым чемпионом за его доминацию, то Стерлинг - это оспоримый чемпион на тоненького выигрывающий постоянно))) при этом нельзя не отметить что он прогрессирует после того же первого боя с Яном он прибавил сильно, но какой то он сомнительный чемпик, если честно))
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