Кормье про бой Рахмонов – Нил: «Шавкат доминировал над Джеффом Нилом. У него есть то, что позволит стать чемпионом»

Легендарный экс-чемпион UFC Даниэль Кормье, поделился своим мнением о поединке между представителем Казахстана Шавкатом Рахмоновым и американцем Джеффом Нилом:



«Этот бой оказался самым сложным в его карьере. И сложным он был только из-за того, насколько крепким является Джефф Нил. Немногие смогли бы вытерпеть то избиение, которое он испытал на себе в том поединке. Но он не переставал бороться. На каждый раунд он выходил с единственной установкой — добиться того, чтобы его руку подняли в итоге. Но, к сожалению, напротив него оказался боец лучше — Шавкат Рахмонов, вокруг которого, может быть, и нет той же самой интриги, мистики или тайны, как у Хамзата Чимаева, он кажется таким же опасным. Ведь он необязательно должен победить тебя быстро. Чтобы громко заявить о себе, он доминировал над Джеффом Нилом. Доминировал в бою с хорошо подготовленным Джеффом Нилом. Доминировал в бою с упрямым бойцом Джеффом Нилом, который приехал в Лас-Вегас со своими тренерами, со своей командой, чтобы остановить поезд хайпа Шавката. Некоторые удары, которые Джефф Нил «схавал» в ходе этого боя, заставили бы любого другого бойца в ростере просто посыпаться. Но он просто не хотел сдаваться.



Мы видели, как Джеффу Нилу было трудно и ранее. Когда он дрался с «Чудо-мальчиком» Томпсоном, ему было сложно. Он попадался в его ловушки, которые тот выставлял перед ним. И когда он начал испытывать трудности против тех же самых вещей в бою с Шавкатом, он крепко сжал зубы и сказал себе: «Я должен превратить это в драку». Буду с вами откровенным, когда это случилось, я немного волновался за Рахмонова. Я еще не знал, есть ли у Рахмонова качества, чтобы справляться в таких поединках. И оказалось, что у него не просто это есть. В нем этого больше, чем мы могли ожидать. Та самая штука, та жесткость, которая в итоге может позволить тебе стать чемпионом в какой-то момент. Он показал это все в большом количестве. Он показал, что будет проблемой для любого, кого вы поставите с ним в октагоне. Этот бой был безумным. Вернитесь и пересмотрите его»

Напомним, что поединок Шавкат Рахмонов — Джефф Нил состоялся в начале марта на турнире UFC 285 в Лас-Вегасе и завершился победой казахстанского файтера удушающим приемом в третьем раунде.

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