Ирина Алексеева – о Шаре Буллете: «Ему нет смысла драться с нерейтинговыми соперниками. Они либо закончат карьеру, либо будут долго лечиться»

Теги UFC MMA Дерек Брансон Шарабутдин Магомедов Ирина Алексеева Бокс/MMA/UFC

Ирина Алексеева призналась, что хотела бы потренироваться с Шарой Буллетом.

«Очень хорошо, что Шаре сразу дают бойца из топ-10. Я думаю, что UFC видит в нем потенциального чемпиона.

Он очень опасен в стойке, и поэтому бить нерейтинговых соперников для него бессмысленно. Они либо просто закончат карьеру, либо будут очень долго выздоравливать.

Да, Брансон хорош в борьбе, но Шару сложно перевести в партер. Его многочисленные удары ногами не дают соперникам подступиться, но даже если выйдет так, что он окажется на настиле, то, думаю, он выберется. Я видела, что он участвует в соревнованиях по грэпплингу, видимо, набирается опыта.

Хотелось бы потренироваться у такого человека или у его тренера, потому что ударка и скорость Шары – бесподобны», – сказала боец UFC Ирина Алексеева.

Ожидается, что первым соперником Шары Буллета станет Дерек Брансон. Официального подтверждения пока нет.

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