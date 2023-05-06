Евлоев об отмене боя Жумагулова: «На все воля Аллаха»

Российский боец Мовсар Евлоев (16-0) в своем инстаграме выступил с обращением к казахстанскому файтеру Жалгасу Жумагулову:

«Терпения, брат! Мы все знаем, как долго ты готовился к этому бою! На все воля Аллаха».

Поединок Жумагулова на турнире UFC 288 седьмого мая в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) с бразильским бойцом Рафаэдем Эстевамом был отменен из-за проблем последнего со здоровьем во время сгонки веса.

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