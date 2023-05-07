Мовсар Евлоев о поддержке казахстанских болельщиков: «Они не перестают удивлять своим вниманием!»

Российский боец UFC Мовсар Евлоев (17-0) после боя рассказал о поддержке со стороны казахстанских болельщиков:

«Казахстанские болельщики не перестают удивлять своим вниманием! Сколько поздравлений поступает от Братского народа! Мне очень приятно, я это ценю. Пусть хранит Вас Аллаh! Алга Казахстан!»

Мовсар одержал 7 победу в UFC, решением судей выиграв у бразильца Лопеса.

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