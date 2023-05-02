Митчелл выбыл из боя против Евлоева. Его заменит Диего Лопес (ESPN Deportes)
Брайс Митчелл не подерется с Мовсаром Евлоевым на UFC 288.
Американский полулегковес выбыл из-за травмы за 7 дня до боя с Мовсаром Евлоевым, сообщает ESPN Deportes.
Соперником Евлоева после вылета Митчелла станет 28-летний Диего Лопес из Бразилии, который дебютирует в UFC. Ранее он провел 25 боев в профессиональных ММА, выиграв 20 раз.
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