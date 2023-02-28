Монсон – про бой с Емельяненко: «Я выиграю по любым правилам»

Ветеран ММА Джефф Монсон ответил на вопрос о третьем поединке с .

«Сейчас возможность боя обсуждается, но точной договоренности пока нет.

Конечно, я хочу третий бой с Александром. Я выиграю по любым правилам», – сказал Монсон.

Напомним, что ранее Монсон и Емельяненко встречались дважды. В ноябре 2012 года Джефф победил Александра удушением во втором раунде. В феврале прошлого года Емельяненко взял реванш в бою на голых кулаках и выиграл у Монсона единогласным решением судей.

Джефф Монсон и Александр Емельяненко могут провести боксерский поединок