Монсон – про бой с Емельяненко: «Я выиграю по любым правилам»
Ветеран ММА Джефф Монсон ответил на вопрос о третьем поединке с Александром Емельяненко.
«Сейчас возможность боя обсуждается, но точной договоренности пока нет.
Конечно, я хочу третий бой с Александром. Я выиграю по любым правилам», – сказал Монсон.
Напомним, что ранее Монсон и Емельяненко встречались дважды. В ноябре 2012 года Джефф победил Александра удушением во втором раунде. В феврале прошлого года Емельяненко взял реванш в бою на голых кулаках и выиграл у Монсона единогласным решением судей.
Джефф Монсон и Александр Емельяненко могут провести боксерский поединок
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