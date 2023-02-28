Монсон – про бой с Емельяненко: «Я выиграю по любым правилам»

Теги Александр Емельяненко MMA Джефф Монсон тяжелый вес (MMA) бокс Емельяненко - Монсон Бокс/MMA/UFC

Ветеран ММА Джефф Монсон ответил на вопрос о третьем поединке с Александром Емельяненко.

«Сейчас возможность боя обсуждается, но точной договоренности пока нет.

Конечно, я хочу третий бой с Александром. Я выиграю по любым правилам», – сказал Монсон.

Напомним, что ранее Монсон и Емельяненко встречались дважды. В ноябре 2012 года Джефф победил Александра удушением во втором раунде. В феврале прошлого года Емельяненко взял реванш в бою на голых кулаках и выиграл у Монсона единогласным решением судей.

Джефф Монсон и Александр Емельяненко могут провести боксерский поединок

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1 комментарий

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skytent1
Любой выиграет , сейчас Санин уровень это Иришка Чики Пики и Беркова , да и те его могут легко победить
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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