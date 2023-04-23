Конор – Райану Гарсии: «Ты будущее этого спорта»

Теги Конор Макгрегор бокс Райан Гарсия Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор поддержал Райана Гарсию после поражения Джервонте Дэвису.

«Счет 1-0. Два самых больших имени в дивизионе. Я хочу увидеть это снова. Друг, большое тебе уважение. Ты будущее. Ты будущее этого спорта.

Я слежу за тобой с самого начала твоей карьеры. Желаю тебе всего наилучшего», – сказал экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

Поединок между Райаном Гарсией и Джервонтой Дэвисом состоялся в ночь на 23 апреля. Дэвис нокаутировал Гарсию в седьмом раунде боя.

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5 комментариев

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фахитос
Ответ Los Galácticos
Гарсию в дивизионе все топы прибьют в том числе и старичок Лома. Ничего не показал против танка, просто обосрался, хайп закончился. Выше поднимется там его Лопес тоже нокаутирует.
все топы, аэто кто? сколько их ?
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Los Galácticos
Гарсию в дивизионе все топы прибьют в том числе и старичок Лома. Ничего не показал против танка, просто обосрался, хайп закончился. Выше поднимется там его Лопес тоже нокаутирует.
+4
-4
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