Конор – Райану Гарсии: «Ты будущее этого спорта»

Конор Макгрегор поддержал Райана Гарсию после поражения Джервонте Дэвису.

«Счет 1-0. Два самых больших имени в дивизионе. Я хочу увидеть это снова. Друг, большое тебе уважение. Ты будущее. Ты будущее этого спорта.

Я слежу за тобой с самого начала твоей карьеры. Желаю тебе всего наилучшего», – сказал экс-чемпион UFC в двух весовых категориях .

Поединок между Райаном Гарсией и состоялся в ночь на 23 апреля. Дэвис нокаутировал Гарсию в седьмом раунде боя.

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