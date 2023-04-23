Конор – Райану Гарсии: «Ты будущее этого спорта»
Конор Макгрегор поддержал Райана Гарсию после поражения Джервонте Дэвису.
«Счет 1-0. Два самых больших имени в дивизионе. Я хочу увидеть это снова. Друг, большое тебе уважение. Ты будущее. Ты будущее этого спорта.
Я слежу за тобой с самого начала твоей карьеры. Желаю тебе всего наилучшего», – сказал экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.
Поединок между Райаном Гарсией и Джервонтой Дэвисом состоялся в ночь на 23 апреля. Дэвис нокаутировал Гарсию в седьмом раунде боя.
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