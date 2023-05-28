Стерлинг – об О’Мэлли: «Шон думает, что он следующий Конор, но это не так»

Теги легчайший вес UFC Конор Макгрегор Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг считает, что Шон О’Мэлли себя переоценивает.

«Мы просто еще не видели этого волшебного нокаута от подражателя Макгрегора, чтобы у него была траектория как у Конора.

По какой-то причине у людей нет волшебной формулы, чтобы стать Конором. Шон думает, что он – следующий Макгрегор, но это не так», – сказал Алджамейн Стерлинг.

Тренер О’Мэлли: «У Шона превосходная реакция. Думаю, что Стерлинг будет избит и улетит в нокаут»

Стерлинг – о заочной ссоре с Уайтом из-за боя с О’Мэлли: «Босс, вы устроили поединок, не спросив меня. У меня есть жизнь вне октагона»

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