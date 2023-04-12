Шара Буллет может дебютировать в UFC в конце лета: «Жду, когда закончится испытательный срок USADA»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Али Абдель-Азиз Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Шара Буллет рассказал, когда планирует дебютировать в UFC.

«Сейчас я жду, когда закончится испытательный срок USADA. Мой менеджер Али Абдель-Азиз сказал, что срок истечет в июле, и уже в августе я смогу выступить», – заявил Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет.

Магомедов подписал контракт с UFC в декабре-2022. За карьеру он провел 11 поединков, не проиграв ни в одном из них.

Новичок UFC Шара Буллет: «Я знаю, как биться с Адесаньей»

Шара Буллет – о прозвище: «Был никнейм Monkey King, но слово «обезьяна» мне не нравится»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
уличный иуда
Надеюсь быстро ворвется в топы, а там поглядим
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий