Шара Буллет может дебютировать в UFC в конце лета: «Жду, когда закончится испытательный срок USADA»

Шара Буллет рассказал, когда планирует дебютировать в UFC.

«Сейчас я жду, когда закончится испытательный срок USADA. Мой менеджер сказал, что срок истечет в июле, и уже в августе я смогу выступить», – заявил , известный как Шара Буллет.

Магомедов подписал контракт с UFC в декабре-2022. За карьеру он провел 11 поединков, не проиграв ни в одном из них.

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