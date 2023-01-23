Евлоев про сожжение Корана в Швеции: «Аллах унизил вас в этой жизни и гарантировал вам мучения в мире вечном!»

Российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев высказался про действия шведского ультраправого политика Расмуса Палудана, который сжег Коран в Стокгольме.

«Не надо прикрывать свою тиранию против мусульман свободой слова! Власти Швеции одобрили это, более того, они это и спланировали. Вы общество нелюдей, как и те, кто одобряет эти действия.

Аллах унизил вас в этой жизни и гарантировал вам мучения в мире вечном! А «мусульманам», которые равнодушно отнеслись этой мерзости, пусть Аллах дарует мужество, чего им так не хватает!» – написал Евлоев в соцсетях.

Мокаев про сожжение Корана в Стокгольме: «Да накажет Аллах этих людей!»

Чимаев про сожжение Корана в Швеции: «Мы не должны молчать. Вы называете нас братьями, так покажите нам свое уважение!»