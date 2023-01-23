Евлоев про сожжение Корана в Швеции: «Аллах унизил вас в этой жизни и гарантировал вам мучения в мире вечном!»
Российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев высказался про действия шведского ультраправого политика Расмуса Палудана, который сжег Коран в Стокгольме.
«Не надо прикрывать свою тиранию против мусульман свободой слова! Власти Швеции одобрили это, более того, они это и спланировали. Вы общество нелюдей, как и те, кто одобряет эти действия.
Аллах унизил вас в этой жизни и гарантировал вам мучения в мире вечном! А «мусульманам», которые равнодушно отнеслись этой мерзости, пусть Аллах дарует мужество, чего им так не хватает!» – написал Евлоев в соцсетях.
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-в Молдавии несчастны
-в Румынии несчастны
-в Странах бывшей Югославии несчастны
-в африканских странах исповедующих христианство несчастны
-в Украине несчастны
а где христиане счастливы
-в ОАЭ счастливы и все едут в Дубаи пачками
Они несчастны в Газе
Действительно....вот странные мусульмане. Люди в Бахмуте вон кстати самые счастливые говорят, а индекс счастья жителей Соледара превышает Шведский и Норвежский.
И это ещё плюсуют))) умные, образованные белые атеисты...))) ну да))))
Поступок крайне скотский, провокационный, должен быть осужден с принятием жестких Мар к провокатору
Им бы пару специалистов из думы отправить на усиление... И мирное сосуществование различных религий гарантировано.
Пара десятков ультрасов на мини-футболе проскандировали кричалку про "москалей" - это дает нам право бомбить их страну (серьезно, я ровно такое обоснование прямо на этом сайте в комментах читал)
Какой-то правачок-маргинал сжег на камеру Коран, или какой-то журнал опубликовал карикатуры - это дает нам право отрезать головы и взрывать "неверных"
Ну серьезно, один в один)
ГДЕ МУСУЛЬМАНЕ НЕСЧАСТНЫ?
-Они несчастны в Газе
-Они несчастны в Египте
-Они несчастны в Ливии
-Они несчастны в Марокко
-Они несчастны в Иране
-Они несчастны в Йемене
-Они несчастны в Афганистане
-Они несчастны в Пакистане
-Они несчастны в Сирии
-Они несчастны в Ливане
А ГДЕ МУСУЛЬМАНЕ СЧАСТЛИВЫ?
-Они счастливы в Австралии
-Они счастливы в Канаде
-Они счастливы в Англии
-Они счастливы во Франции
-Они счастливы в Италии
-Они счастливы в США
-Они счастливы в Швеции
-Они счастливы в Германии
-Они счастливы в Норвегии
-Они счастливы в Голландии
-Они счастливы в Дании...
Парадокс, но мусульмане в большинстве своём несчастны в своих собственных странах,откуда уезжают,если есть возможность, и довольно таки счастливо живут в странах, куда переехали. При этом они не ругают свою родину, ислам или своих исламских вождей. Что они делают? Они ругают страны,в которых им хорошо живётся и пытаются их переделать, навязав свой ислам, чтобы всем и везде было плохо как у них на родине..
Автор неизвестен
А период ковидобесия как раз наоборот показал, что у шведов мозги есть, раз не поддались всеобщей истерии