Евлоев про сожжение Корана в Швеции: «Аллах унизил вас в этой жизни и гарантировал вам мучения в мире вечном!»

Теги полулегкий вес UFC MMA Политика Мовсар Евлоев Бокс/MMA/UFC

Российский полулегковес UFC Мовсар Евлоев высказался про действия шведского ультраправого политика Расмуса Палудана, который сжег Коран в Стокгольме.

«Не надо прикрывать свою тиранию против мусульман свободой слова! Власти Швеции одобрили это, более того, они это и спланировали. Вы общество нелюдей, как и те, кто одобряет эти действия.

Аллах унизил вас в этой жизни и гарантировал вам мучения в мире вечном! А «мусульманам», которые равнодушно отнеслись этой мерзости, пусть Аллах дарует мужество, чего им так не хватает!» – написал Евлоев в соцсетях.

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39 комментариев

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Yndestad
Ответ Гоша Петров
Почитай книги у христиан и у мусульман и у евреев один Бог
Так и что они ругаются тогда вечно?
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Гоша Петров
Ответ Yndestad
Задолбали со своими коранами, библиями, книгами мертвых, что там еще было... На этой планете слишком много богов)
Почитай книги у христиан и у мусульман и у евреев один Бог
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Гоша Петров
Ответ BananaMama
ЗАДУМАЙТЕСЬ. ГДЕ МУСУЛЬМАНЕ НЕСЧАСТНЫ? -Они несчастны в Газе -Они несчастны в Египте -Они несчастны в Ливии -Они несчастны в Марокко -Они несчастны в Иране -Они несчастны в Йемене -Они несчастны в Афганистане -Они несчастны в Пакистане -Они несчастны в Сирии -Они несчастны в Ливане А ГДЕ МУСУЛЬМАНЕ СЧАСТЛИВЫ? -Они счастливы в Австралии -Они счастливы в Канаде -Они счастливы в Англии -Они счастливы во Франции -Они счастливы в Италии -Они счастливы в США -Они счастливы в Швеции -Они счастливы в Германии -Они счастливы в Норвегии -Они счастливы в Голландии -Они счастливы в Дании... Парадокс, но мусульмане в большинстве своём несчастны в своих собственных странах,откуда уезжают,если есть возможность, и довольно таки счастливо живут в странах, куда переехали. При этом они не ругают свою родину, ислам или своих исламских вождей. Что они делают? Они ругают страны,в которых им хорошо живётся и пытаются их переделать, навязав свой ислам, чтобы всем и везде было плохо как у них на родине.. Автор неизвестен
а христиане счастливы?
-в Молдавии несчастны
-в Румынии несчастны
-в Странах бывшей Югославии несчастны
-в африканских странах исповедующих христианство несчастны
-в Украине несчастны

а где христиане счастливы
-в ОАЭ счастливы и все едут в Дубаи пачками
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Мадина Уйгурова
Ответ BananaMama
Когда-то с таких "но" в отношении Пусси Райот (я как православный христианин их акцию не одобряю, но еще более не одобряю их посадку в тюрьму) вроде "зачем они провоцируют", "нельзя же задевать чувства верующих" и начался демонтаж даже тех куцых остатков свободы слова, которые еще сохранялись в России
Почему-то для многих свобода слова это оскорбить чьи-то чувства, устроить провокацию с сожжением чьих-то книг и прочие деструктивные вещи. Эта свобода слова в современном мире какую-то позитивную или полезную для человечества функцию вообще несёт? Что-то полезное случается? Или свобода слова ограничена оскорблениями людей определённых социальных групп?
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Мадина Уйгурова
Ответ BananaMama
ЗАДУМАЙТЕСЬ. ГДЕ МУСУЛЬМАНЕ НЕСЧАСТНЫ? -Они несчастны в Газе -Они несчастны в Египте -Они несчастны в Ливии -Они несчастны в Марокко -Они несчастны в Иране -Они несчастны в Йемене -Они несчастны в Афганистане -Они несчастны в Пакистане -Они несчастны в Сирии -Они несчастны в Ливане А ГДЕ МУСУЛЬМАНЕ СЧАСТЛИВЫ? -Они счастливы в Австралии -Они счастливы в Канаде -Они счастливы в Англии -Они счастливы во Франции -Они счастливы в Италии -Они счастливы в США -Они счастливы в Швеции -Они счастливы в Германии -Они счастливы в Норвегии -Они счастливы в Голландии -Они счастливы в Дании... Парадокс, но мусульмане в большинстве своём несчастны в своих собственных странах,откуда уезжают,если есть возможность, и довольно таки счастливо живут в странах, куда переехали. При этом они не ругают свою родину, ислам или своих исламских вождей. Что они делают? Они ругают страны,в которых им хорошо живётся и пытаются их переделать, навязав свой ислам, чтобы всем и везде было плохо как у них на родине.. Автор неизвестен
Где мусульмане несчастны

Они несчастны в Газе

Действительно....вот странные мусульмане. Люди в Бахмуте вон кстати самые счастливые говорят, а индекс счастья жителей Соледара превышает Шведский и Норвежский.

И это ещё плюсуют))) умные, образованные белые атеисты...))) ну да))))
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Мадина Уйгурова
Ответ BananaMama
ЗАДУМАЙТЕСЬ. ГДЕ МУСУЛЬМАНЕ НЕСЧАСТНЫ? -Они несчастны в Газе -Они несчастны в Египте -Они несчастны в Ливии -Они несчастны в Марокко -Они несчастны в Иране -Они несчастны в Йемене -Они несчастны в Афганистане -Они несчастны в Пакистане -Они несчастны в Сирии -Они несчастны в Ливане А ГДЕ МУСУЛЬМАНЕ СЧАСТЛИВЫ? -Они счастливы в Австралии -Они счастливы в Канаде -Они счастливы в Англии -Они счастливы во Франции -Они счастливы в Италии -Они счастливы в США -Они счастливы в Швеции -Они счастливы в Германии -Они счастливы в Норвегии -Они счастливы в Голландии -Они счастливы в Дании... Парадокс, но мусульмане в большинстве своём несчастны в своих собственных странах,откуда уезжают,если есть возможность, и довольно таки счастливо живут в странах, куда переехали. При этом они не ругают свою родину, ислам или своих исламских вождей. Что они делают? Они ругают страны,в которых им хорошо живётся и пытаются их переделать, навязав свой ислам, чтобы всем и везде было плохо как у них на родине.. Автор неизвестен
Можно узнать статистику, сколько было опрошено человек в этих странах по возрасту и тому, какого конкретно течения в исламе эти люди? Вы же, белые европейцы и атеисты привыкли аппелировать фактами, наукой, а не какими-то там религиями? Буду ждать, спасибо.
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Нету Нету
Ответ Таир Бакиев
Несчастливы ли мусульмане в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане и т.д.?
Ещё + Бахрейн много богатые мусульманских стран
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Расмус Палудан совершил крайне мерзкий поступок. Многие мусульмане живут спокойной жизнью и никому не мешают и не заслужили такого отношения к священной для себя реликвии. Но визги мусульман из России звучат еще лицемернее, чем поступок Палудана. В своем глазу (государстве) бревно не замечаете, зато вой поднимаете, когда дело касается европейских государств.
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Arkadios Avgitidis
Противно, таким образом накручивать себе рейтинги...
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mqh9pzrxgf
Ответ BananaMama
ЗАДУМАЙТЕСЬ. ГДЕ МУСУЛЬМАНЕ НЕСЧАСТНЫ? -Они несчастны в Газе -Они несчастны в Египте -Они несчастны в Ливии -Они несчастны в Марокко -Они несчастны в Иране -Они несчастны в Йемене -Они несчастны в Афганистане -Они несчастны в Пакистане -Они несчастны в Сирии -Они несчастны в Ливане А ГДЕ МУСУЛЬМАНЕ СЧАСТЛИВЫ? -Они счастливы в Австралии -Они счастливы в Канаде -Они счастливы в Англии -Они счастливы во Франции -Они счастливы в Италии -Они счастливы в США -Они счастливы в Швеции -Они счастливы в Германии -Они счастливы в Норвегии -Они счастливы в Голландии -Они счастливы в Дании... Парадокс, но мусульмане в большинстве своём несчастны в своих собственных странах,откуда уезжают,если есть возможность, и довольно таки счастливо живут в странах, куда переехали. При этом они не ругают свою родину, ислам или своих исламских вождей. Что они делают? Они ругают страны,в которых им хорошо живётся и пытаются их переделать, навязав свой ислам, чтобы всем и везде было плохо как у них на родине.. Автор неизвестен
Только вот страны где они несчастны были под гнетом запада, разграблены, обворованы, убиты млн людей, такого геноцида нет и не было никогда, сколько убивали мусульман с 20 века, это кошмар, в одном лишь Алжире Франция за короткий промежуток времени убила млн людей
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Оскар Муравьев
Ответ Таир Бакиев
Несчастливы ли мусульмане в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане и т.д.?
Там счастливы отдельные касты.. А работяги мигранты из Азии в том же Катаре или ОАЭ несчастны
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Оскар Муравьев
Да им все равно.. Они не верят в него... Думаю атеистам тоже по барабану чего там сожгли
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v6vngyr2dh
Швеция укрывает Турецких оппозиционеров, чьей выдачи добивается Турция. Именно поэтому,Турция выступает против вхождения Швеции в НАТО.
Поступок крайне скотский, провокационный, должен быть осужден с принятием жестких Мар к провокатору
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Prada
Ответ BananaMama
Что значит разрешать? Прикинь, Швеция не россия, там король или премьер-министр - не хозяин всех шведов, который говорит им, какое у каждого шведа должно быть мнение (а если мнение всё же неправильное, назвать его "иноагентом" или посадить за "фейки"). МИД Швеции собственно такое заявление и сделал - это частное мнение гражданина, официальной позицией государства оно не является, у нас свобода слова. А период ковидобесия как раз наоборот показал, что у шведов мозги есть, раз не поддались всеобщей истерии
Сколько угодно можно иметь своё мнение, но только если оно разжигает жуткую рознь на любой почве, будь то религиозная или расовая держи ее при себе и всем будет спокойно….. такими темпами будут педофилы отстаивать свои права
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+5
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Yndestad
Задолбали со своими коранами, библиями, книгами мертвых, что там еще было... На этой планете слишком много богов)
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здоровяк
Ответ Таир Бакиев
Несчастливы ли мусульмане в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане и т.д.?
Если не коренные мусульмане, то вполне несчастливы. Или в этих странах к людям из Пакистана не относятся как к расходникам и рабам?
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+6
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Dovran Saparov
Ответ Таир Бакиев
Несчастливы ли мусульмане в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане и т.д.?
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Rio (BLR)
Бедные шведы. Вот законов у них хороших нет.
Им бы пару специалистов из думы отправить на усиление... И мирное сосуществование различных религий гарантировано.
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Таир Бакиев
Ответ BananaMama
ЗАДУМАЙТЕСЬ. ГДЕ МУСУЛЬМАНЕ НЕСЧАСТНЫ? -Они несчастны в Газе -Они несчастны в Египте -Они несчастны в Ливии -Они несчастны в Марокко -Они несчастны в Иране -Они несчастны в Йемене -Они несчастны в Афганистане -Они несчастны в Пакистане -Они несчастны в Сирии -Они несчастны в Ливане А ГДЕ МУСУЛЬМАНЕ СЧАСТЛИВЫ? -Они счастливы в Австралии -Они счастливы в Канаде -Они счастливы в Англии -Они счастливы во Франции -Они счастливы в Италии -Они счастливы в США -Они счастливы в Швеции -Они счастливы в Германии -Они счастливы в Норвегии -Они счастливы в Голландии -Они счастливы в Дании... Парадокс, но мусульмане в большинстве своём несчастны в своих собственных странах,откуда уезжают,если есть возможность, и довольно таки счастливо живут в странах, куда переехали. При этом они не ругают свою родину, ислам или своих исламских вождей. Что они делают? Они ругают страны,в которых им хорошо живётся и пытаются их переделать, навязав свой ислам, чтобы всем и везде было плохо как у них на родине.. Автор неизвестен
Несчастливы ли мусульмане в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане и т.д.?
+16
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Bala Bashka
Ответ BananaMama
Что значит разрешать? Прикинь, Швеция не россия, там король или премьер-министр - не хозяин всех шведов, который говорит им, какое у каждого шведа должно быть мнение (а если мнение всё же неправильное, назвать его "иноагентом" или посадить за "фейки"). МИД Швеции собственно такое заявление и сделал - это частное мнение гражданина, официальной позицией государства оно не является, у нас свобода слова. А период ковидобесия как раз наоборот показал, что у шведов мозги есть, раз не поддались всеобщей истерии
*швеция - не Великая Россия
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-4
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BananaMama
Ответ Denis0017
Вот из-за таких фанатиков и появляется неприязнь к мусульманам, будьте требовательны к себе, а на людей другой веры не надо свои лекала распространять, они сожгли бумагу, а не вашу веру
Так на другой ветке уже правильно заметили - поведение и повышенная "оскорбляемость" типичного маги прямо один в один напоминает типичного ваньку)))
Пара десятков ультрасов на мини-футболе проскандировали кричалку про "москалей" - это дает нам право бомбить их страну (серьезно, я ровно такое обоснование прямо на этом сайте в комментах читал)
Какой-то правачок-маргинал сжег на камеру Коран, или какой-то журнал опубликовал карикатуры - это дает нам право отрезать головы и взрывать "неверных"
Ну серьезно, один в один)
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KatikPato
Ответ Фрэнк Канистра
В чем фанатики то? Демонстративно сожгли священную книгу твоей религии. Разумеется, людям, которые придерживаются данной конфессии, это не понравится. Это же так просто и очевидно не оскорблять веру других людей и то во что они верят. Это понятно любому культурному человеку. Это даже не вопрос религии, а элементарные нормы приличия.
У индийцев корова священное животное, им нужно идти с войной на всех?
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BananaMama
Ответ La Gushka
Тут уже прямо встает вопрос об исключении Турции из НАТО, чтобы не мешала Швецию принимать...
Подождут полгода, усатый недосултанчик как раз пролетит на выборах и с вернувшимися к власти в Анкаре кемалистами спокойно договорятся
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-2
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BananaMama
ЗАДУМАЙТЕСЬ.
ГДЕ МУСУЛЬМАНЕ НЕСЧАСТНЫ?

-Они несчастны в Газе
-Они несчастны в Египте
-Они несчастны в Ливии
-Они несчастны в Марокко
-Они несчастны в Иране
-Они несчастны в Йемене
-Они несчастны в Афганистане
-Они несчастны в Пакистане
-Они несчастны в Сирии
-Они несчастны в Ливане

А ГДЕ МУСУЛЬМАНЕ СЧАСТЛИВЫ?
-Они счастливы в Австралии
-Они счастливы в Канаде
-Они счастливы в Англии
-Они счастливы во Франции
-Они счастливы в Италии
-Они счастливы в США
-Они счастливы в Швеции
-Они счастливы в Германии
-Они счастливы в Норвегии
-Они счастливы в Голландии
-Они счастливы в Дании...

Парадокс, но мусульмане в большинстве своём несчастны в своих собственных странах,откуда уезжают,если есть возможность, и довольно таки счастливо живут в странах, куда переехали. При этом они не ругают свою родину, ислам или своих исламских вождей. Что они делают? Они ругают страны,в которых им хорошо живётся и пытаются их переделать, навязав свой ислам, чтобы всем и везде было плохо как у них на родине..

Автор неизвестен
+32
-15
+17
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BananaMama
Ответ Александр Иванов
Я одного не могу понять - Швеция же хочет в НАТО и ей нужно согласие Турции. Так зачем же было разрешать эту провокацию прямо перед переговорами с турками? Или они намеренно срывают вступление в НАТО? Или у шведских властей после ковида окончательно атрофировались мозги?
Что значит разрешать? Прикинь, Швеция не россия, там король или премьер-министр - не хозяин всех шведов, который говорит им, какое у каждого шведа должно быть мнение (а если мнение всё же неправильное, назвать его "иноагентом" или посадить за "фейки"). МИД Швеции собственно такое заявление и сделал - это частное мнение гражданина, официальной позицией государства оно не является, у нас свобода слова.
А период ковидобесия как раз наоборот показал, что у шведов мозги есть, раз не поддались всеобщей истерии
+8
-9
-1
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