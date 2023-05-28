Эдгард Запашный – о боях Александра Емельяненко: «Мы можем стать свидетелями убийства на ринге»

Эдгар Запашный призвал не допускать Александра Емельяненко до боев.

«Я знаю Сашу много лет. Вижу, как он деградирует как боец. Все мы прекрасно знаем, что его деградация связана только с употреблением алкоголя.

То состояние, в котором он вышел, – самая разобранная форма, в которой он выходил на ринг. Я считаю, что Сашу в таком виде должен остановить кто-то из его близких или организаторов. Иначе мы можем стать свидетелями убийства на ринге.

Я впервые увидел блогера, против которого дрался Емельяненко. Это недопустимо. У Саши, наверно, еще остается какой-то призрачный шанс привести себя в форму», – сказал .

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