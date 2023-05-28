Эдгард Запашный – о боях Александра Емельяненко: «Мы можем стать свидетелями убийства на ринге»

Теги Александр Емельяненко Эдгард Запашный Бокс/MMA/UFC

Эдгар Запашный призвал не допускать Александра Емельяненко до боев.

«Я знаю Сашу много лет. Вижу, как он деградирует как боец. Все мы прекрасно знаем, что его деградация связана только с употреблением алкоголя.

То состояние, в котором он вышел, – самая разобранная форма, в которой он выходил на ринг. Я считаю, что Сашу в таком виде должен остановить кто-то из его близких или организаторов. Иначе мы можем стать свидетелями убийства на ринге.

Я впервые увидел блогера, против которого дрался Емельяненко. Это недопустимо. У Саши, наверно, еще остается какой-то призрачный шанс привести себя в форму», – сказал Эдгард Запашный.

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2 комментария

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Костя Кот
мы можем стать свидетелями убийства в цирке
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Томас Круз Мапотер
То есть страшный нокаут Олейника Запашного не пугает.
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