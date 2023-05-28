Коваленко – про бой Емельяненко и Ершова: «Вроде Евгений там выиграл, но почему-то продолжили»

Теги Александр Емельяненко Святослав Коваленко Бойцовский клуб РЕН ТВ Емельяненко - Ершов Бокс/MMA/UFC

Святослав Коваленко прокомментировал победу Александра Емельяненко над Евгением Ершовым.

«Я посмотрел нарезки. Вроде Ершов там даже выиграл, но бой почему-то продолжили. Видимо, я не до конца понял, по каким правилам они дерутся.

После боя менеджер прислал вызов Ершова. Я сказал: «Да». Сейчас о нем услышали, этот бой имеет смысл. Почему бы не уложить Евгения спать?» – сказал Святослав Коваленко.

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