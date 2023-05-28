Коваленко отказался от реванша с Емельяненко: «Александру нужны сейчас лекарства, а не бои»

Святослав Коваленко отказался от реванша с Александром Емельяненко.

«Касаемо слов Емельяненко, что я отказываюсь проводить с ним реванш. Как уже говорил, мне предложений не поступало, но я бы и не согласился. Александру нужны сейчас лекарства, а не бои», – сказал .

Напомним, что в декабре 2022 года Коваленко победил раздельным решением судей.

Менеджер блогера Коваленко – о возможном бое против Емельяненко: «Никто с нами не связывался. Впервые это слышу»