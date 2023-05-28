Коваленко отказался от реванша с Емельяненко: «Александру нужны сейчас лекарства, а не бои»

Теги Александр Емельяненко Святослав Коваленко Емельяненко - Коваленко Бокс/MMA/UFC

Святослав Коваленко отказался от реванша с Александром Емельяненко.

«Касаемо слов Емельяненко, что я отказываюсь проводить с ним реванш. Как уже говорил, мне предложений не поступало, но я бы и не согласился. Александру нужны сейчас лекарства, а не бои», – сказал Святослав Коваленко.

Напомним, что в декабре 2022 года Коваленко победил Александра Емельяненко раздельным решением судей.

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