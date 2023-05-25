Стерлинг – о заочной ссоре с Уайтом из-за боя с О’Мэлли: «Босс, вы устроили поединок, не спросив меня. У меня есть жизнь вне октагона»

Алджамейн Стерлинг обратился к Дане Уайту после заочной перепалки.

«Я на расстоянии телефонного звонка, босс! При всем уважении, но вы устроили поединок с О’Мэлли, не спросив меня, не узнав о моих травмах.

У меня есть личная жизнь вне октагона. Но я еще раз приду и нассу на всех... Снова. Ваше здоровье!» – написал в соцсетях.

Уайт – о статусе боя Стерлинга и О’Мэлли: «Зачем Алджо сказал про травму? Он готовится, поединок в силе»

Стерлинг – о словах Уайта: «Дана, что это вообще значит? Я сделал для компании все, о чем меня просили»