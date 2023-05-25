Стерлинг – о заочной ссоре с Уайтом из-за боя с О’Мэлли: «Босс, вы устроили поединок, не спросив меня. У меня есть жизнь вне октагона»

Теги легчайший вес UFC Дана Уайт Шон О'Мэлли натив Алджамейн Стерлинг контент Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг обратился к Дане Уайту после заочной перепалки.

«Я на расстоянии телефонного звонка, босс! При всем уважении, но вы устроили поединок с О’Мэлли, не спросив меня, не узнав о моих травмах.

У меня есть личная жизнь вне октагона. Но я еще раз приду и нассу на всех... Снова. Ваше здоровье!» – написал Алджамейн Стерлинг в соцсетях.

Уайт – о статусе боя Стерлинга и О’Мэлли: «Зачем Алджо сказал про травму? Он готовится, поединок в силе»

Стерлинг – о словах Уайта: «Дана, что это вообще значит? Я сделал для компании все, о чем меня просили»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ислам Бободжанов
Не нравится мне Стерлинг, но так дела не делаются. Буду болеть за него против Шона. Когда ЮФС хотят кого-то вне очереди впихнуть, задевают этим других бойцов, и ещё специально так устраивают бой, чтобы чемпион проиграл будучи не в самой лучшей форме или обстановке.
Например бой Хамзата и Адесаньи можно было давно устроить, но ЮФС не хотят терять такого персонажа в статусе чемпиона, именно поэтому Перейру культурно отодвинули в полутяжелый дивизион. А Стерлинг им не нравится, как и большинством фанатам ММА, в том числе и мне, но он чемпион, и этот статус он заслужил победив во втором бою Петра, победив Сехудо, Диллашоу и Сэндхегена.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Where
Перед каждым боем он ноет, то у него бицепс, то какой-то шейный нерв, теперь что?

Меньше всех продающий PPV - это Стерлинг, и это к сожалению, причина того, что Уайт напару с пуделем форсят этот бой, чтобы у последнего было преимущество.

С другой стороны - никто в США не будет топить за него, да и UFC не нужен такой чемп.

Это все в записях, любой человек может зайти и увидеть как это позорище корчило гримасы и падало на канвас как только туда зашел врач комиссии. Это выглядело жалко, и никакие заслуги не оправдают такого поведения, и причина здесь не в нарушении правил Яном.

Главная причина почему мы вообще видим Стерлинга на коленях перед другим бойцом в октагоне - его зал Серра-Лонго. В какой-то из серий Ultimate Fighter Серра смеялся над тем, что никто не использует это правило если ты провалил тейкдаун. Спустя годы мы видим это в бою Вайдман - Мусаси, мы видим это у Стерлинга, мы постоянно видим это у "великого борца" Мераба (36% успешных ТД). Ты прыгаешь в ноги, от тебя отскакивают, ты встаешь на колено и держишь руку на канвасе, а затем спокойно встаешь. Мы это видели даже последнем бою с Сехудо.

Разве проваленный тейкдаун не должен наказываться коленом? Мераб фактически построил свою карьеру на проваленных тейкдаунах.

Боец просто стоит на коленях перед другим бойцом, и ему никто ничего не может сделать, это просто жалкая картинка.
В UFC не могут отменить это правило в ближайшее время, просто потому что его недавно отменили ONE FC.
Хорошо что они хотя бы понимают что зал Стерлинга использует это правило как преимущество и не дают спуску Стерлингу в таких вещах как матчмейкинг, или активный форс его как чемпиона.

Вкладываться в рекламу Стерлинга как чемпиона - это репутационный ущерб для UFC. И обо всем написанном выше менеджмент UFC прекрасно осведомлен.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий