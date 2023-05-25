Стерлинг – о заочной ссоре с Уайтом из-за боя с О’Мэлли: «Босс, вы устроили поединок, не спросив меня. У меня есть жизнь вне октагона»
Алджамейн Стерлинг обратился к Дане Уайту после заочной перепалки.
«Я на расстоянии телефонного звонка, босс! При всем уважении, но вы устроили поединок с О’Мэлли, не спросив меня, не узнав о моих травмах.
У меня есть личная жизнь вне октагона. Но я еще раз приду и нассу на всех... Снова. Ваше здоровье!» – написал Алджамейн Стерлинг в соцсетях.
Уайт – о статусе боя Стерлинга и О’Мэлли: «Зачем Алджо сказал про травму? Он готовится, поединок в силе»
Стерлинг – о словах Уайта: «Дана, что это вообще значит? Я сделал для компании все, о чем меня просили»
Например бой Хамзата и Адесаньи можно было давно устроить, но ЮФС не хотят терять такого персонажа в статусе чемпиона, именно поэтому Перейру культурно отодвинули в полутяжелый дивизион. А Стерлинг им не нравится, как и большинством фанатам ММА, в том числе и мне, но он чемпион, и этот статус он заслужил победив во втором бою Петра, победив Сехудо, Диллашоу и Сэндхегена.
Меньше всех продающий PPV - это Стерлинг, и это к сожалению, причина того, что Уайт напару с пуделем форсят этот бой, чтобы у последнего было преимущество.
С другой стороны - никто в США не будет топить за него, да и UFC не нужен такой чемп.
Это все в записях, любой человек может зайти и увидеть как это позорище корчило гримасы и падало на канвас как только туда зашел врач комиссии. Это выглядело жалко, и никакие заслуги не оправдают такого поведения, и причина здесь не в нарушении правил Яном.
Главная причина почему мы вообще видим Стерлинга на коленях перед другим бойцом в октагоне - его зал Серра-Лонго. В какой-то из серий Ultimate Fighter Серра смеялся над тем, что никто не использует это правило если ты провалил тейкдаун. Спустя годы мы видим это в бою Вайдман - Мусаси, мы видим это у Стерлинга, мы постоянно видим это у "великого борца" Мераба (36% успешных ТД). Ты прыгаешь в ноги, от тебя отскакивают, ты встаешь на колено и держишь руку на канвасе, а затем спокойно встаешь. Мы это видели даже последнем бою с Сехудо.
Разве проваленный тейкдаун не должен наказываться коленом? Мераб фактически построил свою карьеру на проваленных тейкдаунах.
Боец просто стоит на коленях перед другим бойцом, и ему никто ничего не может сделать, это просто жалкая картинка.
В UFC не могут отменить это правило в ближайшее время, просто потому что его недавно отменили ONE FC.
Хорошо что они хотя бы понимают что зал Стерлинга использует это правило как преимущество и не дают спуску Стерлингу в таких вещах как матчмейкинг, или активный форс его как чемпиона.
Вкладываться в рекламу Стерлинга как чемпиона - это репутационный ущерб для UFC. И обо всем написанном выше менеджмент UFC прекрасно осведомлен.