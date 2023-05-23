Стерлинг – о словах Уайта: «Дана, что это вообще значит? Я сделал для компании все, о чем меня просили»
Алджамейн Стерлинг недоволен словами Даны Уайта о себе.
«Я играю ту роль, которую от меня ждут, которая мне подходит – являюсь самим собой. Когда я смотрю на все это, то думаю: чего еще можно хотеть от чемпиона, который активен, соревнуется, делает все, что вы от него требуете?
То есть вы вкладываете свои промо-доллары в то, чтобы я делал все эти вещи, чтобы раскрутить и продвинуть бой, а я здесь для вас работаю!
Так что моя позиция по отношению к Дане такова: почему ты не можешь просто отдать должное тому, кто отдает должное тебе?
Даже если ты считаешь, что я слишком упертый, что не имеет смысла, потому что я делал все, о чем меня просили. Что это вообще значит, Дана? Я не знаю», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.
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