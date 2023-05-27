Блогер Ершов: «Я стоял на одном ринге с Александром Емельяненко! Остальные подробности можно опустить»

Теги Александр Емельяненко MMA Бойцовский клуб РЕН ТВ Емельяненко - Ершов Бокс/MMA/UFC

Блогер Евгений Ершов подвел итоги боя с Александром Емельяненко.

«Я стоял на одном ринге с Александром Емельяненко! Остальные подробности можно опустить.

У меня был бой с легендой. Как только дядя Саня вышел, то сразу стало понятно, что опыт не пропьешь. Старый волк – это по-прежнему хищник, так или иначе. Начал вытягивать мне руку, я пытался ее тянуть всеми силами. Проклятье левой руки.

Я импровизирую по жизни. Как будет – так будет. Вы все видели. У меня была задача провести бой. А выиграть или проиграть – это всегда 50 на 50.

Уважаю Александра. Не знаю, как я на бой вышел. Мне кажется, что получился лучший исход. Я стоял на ринге с Емельяненко и заработал бабок, теперь еду домой спать. Уважение есть, но жалости нет. У него две руки, две ноги, даст тебе так, что забудешь, как зовут», – сказал блогер Евгений Ершов.

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2 комментария

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Михаил Опякин
Я выпивал за одним столом с А. Емельяненко, остальное лучше опустить
+2
0
+2
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Великий Алонсо
Пьяный мастер
0
0
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