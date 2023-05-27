Цзю – о поединке Емельяненко против Ершова: «Это был бой? Каждый должен заниматься своим делом»

Теги Константин Цзю Александр Емельяненко MMA Бойцовский клуб РЕН ТВ Емельяненко - Ершов Бокс/MMA/UFC

Костя Цзю считает, что Александр Емельяненко был в неподходящем состоянии для боев.

«Это был бой? Формально, по названию – согласен. Емельяненко, на самом деле, мог в любой момент упасть. Но я вообще не сторонник подобных боев. Женя – хороший пацан, но для него это был больше хайп, а не спорт. А для Саши это уже работа – то единственное, для чего он выходит на ринг, но в том состоянии, котором он был…

В первом раунде он пропустил сильный удар и бой мог закончиться. Но сказался громаднейший опыт, умение, навыки, которые работают на подсознании. Для Ершова, повторюсь, это просто хайп. Он мог продолжить работать в том же ключе и где‑то поймать Сашу, но решил с ним побороться, попавшись на болевой. Каждый должен заниматься своим делом», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю.

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2 комментария

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alex8585
Доколе будем мусолить эту ахинею?
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Kanan Jarrus
так эти фрики и занимались своими делами
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