Шара Буллет – о прозвище: «Был никнейм Monkey King, но слово «обезьяна» мне не нравится»

Новичок UFC Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, высказался о смене прозвища.

«У меня было много прозвищ – в том числе Monkey King. Но слово «обезьяна» мне не очень... Вот Барбаросса – нравится. Вдохновляют его пиратские подвиги, он известный мореплаватель.

В голливудских фильмах его преподносят как зверя – и опасного зверя, но на самом деле он много хорошего сделал в своей жизни, спасал людей из тюрем, подвиги совершал. Он проплыл через несколько вражеских стран и спас людей из тюрем. Их было много – братьев, и многие умерли в битвах. Хайреддин Барбаросса был генералом османской армии», – сказал Магомедов.

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