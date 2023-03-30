Шара Буллет – о прозвище: «Был никнейм Monkey King, но слово «обезьяна» мне не нравится»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Новичок UFC Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, высказался о смене прозвища.

«У меня было много прозвищ – в том числе Monkey King. Но слово «обезьяна» мне не очень... Вот Барбаросса – нравится. Вдохновляют его пиратские подвиги, он известный мореплаватель.

В голливудских фильмах его преподносят как зверя – и опасного зверя, но на самом деле он много хорошего сделал в своей жизни, спасал людей из тюрем, подвиги совершал. Он проплыл через несколько вражеских стран и спас людей из тюрем. Их было много – братьев, и многие умерли в битвах. Хайреддин Барбаросса был генералом османской армии», – сказал Магомедов.

Шара Буллет: «Не хотелось бы встречаться с россиянами, но готов бить морды иностранцам»

Шара Буллет – о допинге в ММА: «В России многие пользуются, у всех чуть ли не лаборатории. А у меня «двойка» по химии была»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан З.
Шарабутдин "Пират" Магомедов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий