Хорхе Масвидаль: «Усман слишком рано вернулся»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Хорхе Масвидаль Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль считает, что экс-чемпион организации Камару Усман поспешил с возвращением в октагон.

«Возможно, Усман принял бой слишком рано. Когда бойца вырубают, ему нужно дать время на то, чтобы мозг и уверенность восстановились.

Если вернуться слишком рано, то будешь бояться каждого удара. Будешь медленным и нерешительным», – сказал Масвидаль.

На UFC 286 Усман проиграл Леону Эдвардсу решением большинства судей.

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1 комментарий

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napoli_14
Масвидаля вырубай, не вырубай - все равно раз в год дерется)
+6
0
+6
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