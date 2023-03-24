Хорхе Масвидаль: «Усман слишком рано вернулся»

Полусредневес UFC Хорхе Масвидаль считает, что экс-чемпион организации поспешил с возвращением в октагон.

«Возможно, Усман принял бой слишком рано. Когда бойца вырубают, ему нужно дать время на то, чтобы мозг и уверенность восстановились.

Если вернуться слишком рано, то будешь бояться каждого удара. Будешь медленным и нерешительным», – сказал Масвидаль.

На UFC 286 Усман проиграл Леону Эдвардсу решением большинства судей.

«У меня есть инсайдерская информация». Масвидаль заявил, что Ковингтон не получит титульный бой

Масвидаль – о бое с Ковингтоном: «До конца карьеры я ####### Колби в клетке. Вырву из него душу»