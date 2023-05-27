Хирн заявил, что Джошуа не получал проект контракта на бой с Фьюри. Он не планирует драться с Тайсоном, поскольку не верит ему (IFLTV)

Агент Джошуа заявил, что не получал контракт на бой с Тайсоном Фьюри.

«Эдди Хирн отрицает слова Тайсона Фьюри о том, что Энтони Джошуа получил проект контракта на бой.

Он подтвердил, что Джордж Уоррен хочет возобновить переговоры, но добавил, что Эй Джей не верит Фьюри, и поэтому его приоритетом остается поединок в августе, а затем бой с Деонтеем Уайлдером в декабре в Саудовской Аравии», – написал в соцсетях журналист Майкл Бенсон со ссылкой на IFLTV.

Фьюри отправил Джошуа проект контракта на бой в сентябре: «Эй Джей, давай дадим миру то, что они хотят увидеть»

Эдди Хирн – Фьюри: «Ты хочешь слишком много денег»