Хирн заявил, что Джошуа не получал проект контракта на бой с Фьюри. Он не планирует драться с Тайсоном, поскольку не верит ему (IFLTV)

Теги Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Эдди Хирн Бокс/MMA/UFC

Агент Джошуа заявил, что не получал контракт на бой с Тайсоном Фьюри.

«Эдди Хирн отрицает слова Тайсона Фьюри о том, что Энтони Джошуа получил проект контракта на бой.

Он подтвердил, что Джордж Уоррен хочет возобновить переговоры, но добавил, что Эй Джей не верит Фьюри, и поэтому его приоритетом остается поединок в августе, а затем бой с Деонтеем Уайлдером в декабре в Саудовской Аравии», – написал в соцсетях журналист Майкл Бенсон со ссылкой на IFLTV.

Фьюри отправил Джошуа проект контракта на бой в сентябре: «Эй Джей, давай дадим миру то, что они хотят увидеть»

Эдди Хирн – Фьюри: «Ты хочешь слишком много денег»

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2 комментария

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Иса Умаров
поскольку он не верит ему, что он проиграет мне, сказал Джошуа.
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Фикиск Фусов
Надоела уже эта возня
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