Фьюри отправил Джошуа проект контракта на бой в сентябре: «Эй Джей, давай дадим миру то, что они хотят увидеть»

Теги Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри вызвал на бой Энтони Джошуа и отправил ему проект контракта.

«Несколько дней назад я отправил проект контракта Энтони Джошуа на бой в сентябре на «Уэмбли». Это бой, который хотят увидеть все, включая меня. Эй Джей, давай дадим миру то, что они хотят увидеть», – написал Тайсон Фьюри в соцсетях.

Последний раз Энтони Джошуа дрался в апреле-2023, когда победил Джермейна Франклина. Последний бой Фьюри состоялся в декабре-2022 – победа над Дереком Чисорой.

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4 комментария

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SEVEN_
Так это не то) Видимо Цыган действительно уса боится.
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Колено Кэма Нили
Английский цыган бегает от Усика.
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Ruslan Isaev
Цыган он и в Африке цыган) точнее в Англии
+2
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