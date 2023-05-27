Фьюри отправил Джошуа проект контракта на бой в сентябре: «Эй Джей, давай дадим миру то, что они хотят увидеть»

Тайсон Фьюри вызвал на бой Энтони Джошуа и отправил ему проект контракта.

«Несколько дней назад я отправил проект контракта на бой в сентябре на «Уэмбли». Это бой, который хотят увидеть все, включая меня. Эй Джей, давай дадим миру то, что они хотят увидеть», – написал в соцсетях.

Последний раз Энтони Джошуа дрался в апреле-2023, когда победил Джермейна Франклина. Последний бой Фьюри состоялся в декабре-2022 – победа над Дереком Чисорой.

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