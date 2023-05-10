Официально: Волкановски и Родригес возглавят UFC 290

В ночь на 9 июля в Лас-Вегасе (штат Невада) состоится турнир .

В главном событии вечера пройдет титульный бой в полулегком весе между и .

В последний раз Волкановски дрался в феврале, когда проиграл единогласным решением судей. Родригес идет на серии из двух побед.

Волкановски – фаворит боя с Родригесом по мнению букмекеров

Бой Волкановски и Родригеса может состояться 8 июля на UFC 290