Официально: Волкановски и Родригес возглавят UFC 290

Теги полулегкий вес UFC MMA Яир Родригес Александр Волкановски UFC 290 Бокс/MMA/UFC

В ночь на 9 июля в Лас-Вегасе (штат Невада) состоится турнир UFC 290.

В главном событии вечера пройдет титульный бой в полулегком весе между Александром Волкановски и Яиром Родригесом.

В последний раз Волкановски дрался в феврале, когда проиграл Исламу Махачеву единогласным решением судей. Родригес идет на серии из двух побед.

Волкановски – фаворит боя с Родригесом по мнению букмекеров

Бой Волкановски и Родригеса может состояться 8 июля на UFC 290

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6 комментариев

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realsila
Ответ Hhh Rassss
легкая добыча для волконовски
думаю бой точно не будет легким для волка, т.к. Родригес очень опасен в партере, и ударами ногами
+5
0
+5
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Hhh Rassss
легкая добыча для волконовски
+6
-2
+4
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Alex G
Нокаут вертушкой от Родригеса
+5
-2
+3
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los merengues
Ответ Alex G
Нокаут вертушкой от Родригеса
Фирменный нокаут локтем из-за спины через себя с уклонением.
+1
0
+1
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Тосканский Дьявол
Сложный бой для ставки. Но бой будет великолепным.

Олл ин на премию лучший бой вечера
0
0
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D
Ответ Hhh Rassss
легкая добыча для волконовски
согласен
0
0
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