Официально: Волкановски и Родригес возглавят UFC 290
В ночь на 9 июля в Лас-Вегасе (штат Невада) состоится турнир UFC 290.
В главном событии вечера пройдет титульный бой в полулегком весе между Александром Волкановски и Яиром Родригесом.
В последний раз Волкановски дрался в феврале, когда проиграл Исламу Махачеву единогласным решением судей. Родригес идет на серии из двух побед.
Волкановски – фаворит боя с Родригесом по мнению букмекеров
Бой Волкановски и Родригеса может состояться 8 июля на UFC 290
Олл ин на премию лучший бой вечера