Александр Емельяненко: «Я набираю форму, в расцвете сил и еще молод»

Александр Емельяненко прокомментировал победу над блогером Евгением Ершовым.

«Бой прошел замечательно. Вы все сами видели. Я победил. Я еще набираю форму, в расцвете сил и еще молод.

В комментариях никто не верил в победу? Расстроен, что их разочаровал. Пусть теперь в меня верят. Теперь я буду побеждать и радовать, потому что они будут на моей стороне», – сказал Александр Емельяненко.

На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Емельяненко победил Евгения Ершова болевым приемом во втором раунде.

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