Александр Емельяненко: «Я набираю форму, в расцвете сил и еще молод»

Теги Александр Емельяненко MMA Бойцовский клуб РЕН ТВ Емельяненко - Ершов Бокс/MMA/UFC

Александр Емельяненко прокомментировал победу над блогером Евгением Ершовым.

«Бой прошел замечательно. Вы все сами видели. Я победил. Я еще набираю форму, в расцвете сил и еще молод.

В комментариях никто не верил в победу? Расстроен, что их разочаровал. Пусть теперь в меня верят. Теперь я буду побеждать и радовать, потому что они будут на моей стороне», – сказал Александр Емельяненко.

На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Емельяненко победил Евгения Ершова болевым приемом во втором раунде.

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2 комментария

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SEVEN_
Да срубили денег на ставках, можно год ещё бухать)
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-1
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Sobachkin
Поэтому я еле хожу, махаюсь по воздуху, если соперника рядом и нет, да и двух слов не могу связать после боя
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