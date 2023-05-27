Александр Емельяненко: «Я набираю форму, в расцвете сил и еще молод»
Александр Емельяненко прокомментировал победу над блогером Евгением Ершовым.
«Бой прошел замечательно. Вы все сами видели. Я победил. Я еще набираю форму, в расцвете сил и еще молод.
В комментариях никто не верил в победу? Расстроен, что их разочаровал. Пусть теперь в меня верят. Теперь я буду побеждать и радовать, потому что они будут на моей стороне», – сказал Александр Емельяненко.
На турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Емельяненко победил Евгения Ершова болевым приемом во втором раунде.
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