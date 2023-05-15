Уайт – о Джонни Уокере: «У него была возможность блеснуть, но он никого не удивил»

Дана Уайт не впечатлен победой Джонни Уокера над Энтони Смитом.

« победил, но не смог никого удивить. Он дрался в соглавном событии, это было отличной возможностью блеснуть.

Да, его соперником был очень выносливый и опасный парень. Но Смит был потрясен в первом раунде, принял много урона и травмировал ногу. Несмотря на это, Джонни так и не попытался закончить бой досрочно.

Он не пытался финишировать Смита. Он решил драться аккуратно и победить по очкам», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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