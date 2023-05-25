Чимаев подрался со спарринг-партнером в Дубае («Матч ТВ»)

Хамзат Чимаев подрался в Дубае со спарринг-партнером.

Инцидент произошел в Дубае. подрался с чемпионом мира по тайскому боксу Али Алиевым, с которым у бойца случился конфликт на тренировке.

«Это было несколько дней назад, я видел только видео, мне показалось, что Хамзат не сделал ничего, что показало бы его в негативном свете.

Каждый хотел отстоять свое, и получилась драка. Было интересно, их в итоге разняли», – сказал неназванный источник.

Чимаев – Усману: «Ты хочешь драться за деньги, поехали. Вес не имеет значения. Я – король»