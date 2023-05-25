Чимаев подрался со спарринг-партнером в Дубае («Матч ТВ»)
Хамзат Чимаев подрался в Дубае со спарринг-партнером.
Инцидент произошел в Дубае. Хамзат Чимаев подрался с чемпионом мира по тайскому боксу Али Алиевым, с которым у бойца UFC случился конфликт на тренировке.
«Это было несколько дней назад, я видел только видео, мне показалось, что Хамзат не сделал ничего, что показало бы его в негативном свете.
Каждый хотел отстоять свое, и получилась драка. Было интересно, их в итоге разняли», – сказал неназванный источник.
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