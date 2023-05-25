Чимаев подрался со спарринг-партнером в Дубае («Матч ТВ»)

Теги происшествия UFC Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев подрался в Дубае со спарринг-партнером.

Инцидент произошел в Дубае. Хамзат Чимаев подрался с чемпионом мира по тайскому боксу Али Алиевым, с которым у бойца UFC случился конфликт на тренировке.

«Это было несколько дней назад, я видел только видео, мне показалось, что Хамзат не сделал ничего, что показало бы его в негативном свете.

Каждый хотел отстоять свое, и получилась драка. Было интересно, их в итоге разняли», – сказал неназванный источник.

Чимаев – Усману: «Ты хочешь драться за деньги, поехали. Вес не имеет значения. Я – король»

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14 комментариев

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ФиладельфияЮнион
А чем еще спарринг партнер должен заниматься?
+22
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александр модов
Они иногда себя могут вообще в руках держать или одни рефлексы остались>?
+18
-7
+11
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Никита Шумейко
Чисто зашёл почитать коменты😂
+5
0
+5
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UseR
Ответ александр модов
Они иногда себя могут вообще в руках держать или одни рефлексы остались>?
остались? там что-то было?
+3
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+3
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Гусейн Магомедрасулов
Чеченец +дагестанец=бой. классика)
+2
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muslim95
Ответ александр модов
Они иногда себя могут вообще в руках держать или одни рефлексы остались>?
Твои пьяные дебоширят на курортахв Турции, интересно они умеют себя по человечески вести
+2
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ZamoRano
Так кто кому навалял-то?))
+1
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Артем Иванов
Хороший оказался спаринг партнёр профессиональный
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And-Rover
И кто победил, судьи кому отдали голос?
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pulyalke
явно изза тилла подрались - приревновал
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le vani
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Чеченец +дагестанец=бой. классика)
конору сказали его чеченские браться что у дагестанцев стеклянные подбородки
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