Чимаев ответил Уайту: «Я провел много сборов, но бой мне так и не дали»

Теги UFC Дана Уайт полусредний вес (MMA) Хамзат Чимаев Кевин Холланд Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев опроверг слова Даны Уайта о своем простое.

«У меня нет проблем с боями, если бы мне дали соперника, то уже давно бы подрался. Я провел столько сборов, но бой мне так и не дали, поэтому проблема точно не во мне.

Готовился в Дубае, потом в Таиланде. Зачем мне столько тренироваться, если нет боя? Я не понимаю», – написал Хамзат Чимаев в соцсетях.

Ранее президент UFC Дана Уайт объяснил паузу в выступлениях Хамзата проблемами в личной жизни непобежденного полусредневеса. Последний раз Чимаев дрался в сентябре 2022 года, когда он в первом раунде победил Кевина Холланда.

Уайт – о бое Чимаева и Усмана: «Если Камару поднимется в средний вес, мы можем обсудить это»

 

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RAMIK
Думаю проблема в его дружбе с Р.А. Кадыровым. Он всё это афиширует, а там это не любят. Поэтому бои теперь будут только в арабских странах видимо.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арни Терминатор
С Костой бой не хочеть ,вот и Уайт потерял интерес.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Магомед Анварбегов
эврибади
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
уличный иуда
Так же Чокопай:
"Я не буду драться с ним, он хороший парень", "Мне лень лететь в Австралию".
А потом говорит что никто не хочет драться. 🤡
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Ачкасов
Уайт делал на него ставку. Сейчас явно разочаровался в нем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий