Чимаев ответил Уайту: «Я провел много сборов, но бой мне так и не дали»

Хамзат Чимаев опроверг слова Даны Уайта о своем простое.

«У меня нет проблем с боями, если бы мне дали соперника, то уже давно бы подрался. Я провел столько сборов, но бой мне так и не дали, поэтому проблема точно не во мне.

Готовился в Дубае, потом в Таиланде. Зачем мне столько тренироваться, если нет боя? Я не понимаю», – написал в соцсетях.

Ранее президент UFC Дана Уайт объяснил паузу в выступлениях Хамзата проблемами в личной жизни непобежденного полусредневеса. Последний раз Чимаев дрался в сентябре 2022 года, когда он в первом раунде победил .

Уайт – о бое Чимаева и Усмана: «Если Камару поднимется в средний вес, мы можем обсудить это»