Джуниор Дос Сантос: «Олейник – легенда спорта. Вперед за очередной победой!»

Джуниор Дос Сантос обратился к Алексею Олейнику.

«Привет всем фанатам из России! Хочу сказать, что на 100% поддерживаю своего друга и легенду ММА Алексея Олейника.

Давайте покажем ему нашу поддержку. Вперед за очередной победой!» – сказал экс-чемпион в тяжелом весе .

26 мая Олейник подерется с Оли Томпсоном под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Олейник – о Павловиче: «Вот есть золото 999-й пробы, а это пока 995‑я, наверное»

Волков – об Олейнике: «Очень рад, что он продолжит радовать нас легендарными боями»