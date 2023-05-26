Джуниор Дос Сантос: «Олейник – легенда спорта. Вперед за очередной победой!»
Джуниор Дос Сантос обратился к Алексею Олейнику.
«Привет всем фанатам из России! Хочу сказать, что на 100% поддерживаю своего друга и легенду ММА Алексея Олейника.
Давайте покажем ему нашу поддержку. Вперед за очередной победой!» – сказал экс-чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор Дос Сантос.
26 мая Олейник подерется с Оли Томпсоном под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
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