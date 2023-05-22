Волков – об Олейнике: «Очень рад, что он продолжит радовать нас легендарными боями»

Александр Волков прокомментировал возвращение Алексея Олейника.

«Очень рад за него, что он не завершил карьеру, вернулся в строй и будет продолжать радовать нас своими легендарными боями. Алексею – удачи, а нам всем – хорошего просмотра», – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

26 мая подерется с Оли Томпсоном под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Олейник опубликовал совместное фото с Волковым и Павловичем: «Настоящее. Прошлое. Будущее»

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