Волков – об Олейнике: «Очень рад, что он продолжит радовать нас легендарными боями»

Теги MMA Алексей Олейник Александр Волков Бокс/MMA/UFC

Александр Волков прокомментировал возвращение Алексея Олейника.

«Очень рад за него, что он не завершил карьеру, вернулся в строй и будет продолжать радовать нас своими легендарными боями. Алексею – удачи, а нам всем – хорошего просмотра», – сказал тяжеловес UFC Александр Волков.

26 мая Олейник подерется с Оли Томпсоном под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Олейник опубликовал совместное фото с Волковым и Павловичем: «Настоящее. Прошлое. Будущее»

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4 комментария

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Владимир Виртуалкин
Ответ banchik1
Дядя Саша человек уважаемый, если здоровье позволяет, пусть зарабатывает денежек.
дядя Саша Волков?
+8
0
+8
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banchik1
Ответ Владимир Виртуалкин
дядя Саша Волков?
Плюсую тебе. А меня бес попутал, впопыхах все перепутал. Неловко, лукавить не буду🙁
+1
0
+1
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banchik1
Дядя Саша человек уважаемый, если здоровье позволяет, пусть зарабатывает денежек.
+3
-3
0
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