WBA объявила, что 25 мая проведет торги по бою Усика и Дюбуа
25 мая пройдут торги по бою Александра Усика и Даниэля Дюбуа.
Как сообщает пресс-служба Всемирной боксерской ассоциации (WBA), 25 мая в Хьюстоне (Техас) состоятся торги на организацию боя между чемпионом Александром Усиком и претендентом Даниэлем Дюбуа.
Усик (20-0) – непобежденный чемпион по версиям WBA, WBO и IBF). В последний раз он дрался летом 2022 года, победив Энтони Джошуа.
Дюбуа (19-1) в последний раз дрался зимой 2022 года, нокаутировав Кевина Лерену.
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