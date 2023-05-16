WBA объявила, что 25 мая проведет торги по бою Усика и Дюбуа

25 мая пройдут торги по бою Александра Усика и Даниэля Дюбуа.

Как сообщает пресс-служба Всемирной боксерской ассоциации (WBA), 25 мая в Хьюстоне (Техас) состоятся торги на организацию боя между чемпионом и претендентом Даниэлем Дюбуа.

Усик (20-0) – непобежденный чемпион по версиям WBA, WBO и IBF). В последний раз он дрался летом 2022 года, победив .

Дюбуа (19-1) в последний раз дрался зимой 2022 года, нокаутировав Кевина Лерену.

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