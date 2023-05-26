Фьюри – о возможном бое с Джонсом: «Я не катаюсь по полу, а стою на ногах и бью руками»

Тайсон Фьюри назвал условия проведения поединка с Джоном Джонсом.

«Если вы хотите, чтобы бой состоялся – он должен пройти по правилам бокса. Я не катаюсь по полу, а стою на ногах и бью руками», – написал в социальных сетях.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что готов организовать поединок между Фьюри и чемпионом организации .

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