Фьюри – о возможном бое с Джонсом: «Я не катаюсь по полу, а стою на ногах и бью руками»

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри Джон Джонс бокс Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри назвал условия проведения поединка с Джоном Джонсом.

«Если вы хотите, чтобы бой состоялся – он должен пройти по правилам бокса. Я не катаюсь по полу, а стою на ногах и бью руками», – написал Тайсон Фьюри в социальных сетях.

Ранее президент UFC Дана Уайт заявил, что готов организовать поединок между Фьюри и чемпионом организации Джоном Джонсом.

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