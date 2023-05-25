Фьюри – о возможном бое с Опетаей: «Возможно, мой следующий поединок будет в Австралии»

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри планирует провести бой в Австралии.

«Я определенно заинтересован. Возможно, следующий мой бой пройдет здесь. У меня сейчас попросту нет соперника, так что мы об этом подумаем.

В ближайшие несколько дней собираюсь объехать несколько штатов и изучить потенциальные площадки для моего следующего боя.

Местные всегда были сумасшедшими фанатами бокса, поэтому было бы здорово увидеть «Цыганского короля» в Австралии», – сказал Тайсон Фьюри.

Джей Опетая хочет драться с Фьюри: «Тайсон приехал в Австралию и просит лучшего бойца»

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1 комментарий

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LightWithin
Подальше от Усика ) Easy money, можно особо не утруждать себя тренировками и сгонами пуза - избил какого-то ноунейма, получил мешок денег. За его имя пока готовы платить. Имя своё вписал, но с такой беготнёй от настоящего вызова, надолго ли!?
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