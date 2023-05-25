Фьюри – о возможном бое с Опетаей: «Возможно, мой следующий поединок будет в Австралии»

Тайсон Фьюри планирует провести бой в Австралии.

«Я определенно заинтересован. Возможно, следующий мой бой пройдет здесь. У меня сейчас попросту нет соперника, так что мы об этом подумаем.

В ближайшие несколько дней собираюсь объехать несколько штатов и изучить потенциальные площадки для моего следующего боя.

Местные всегда были сумасшедшими фанатами бокса, поэтому было бы здорово увидеть «Цыганского короля» в Австралии», – сказал .

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