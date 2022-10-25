Алексей Олейник: «В UFC больше не деремся. Мы не получили того контракта, которого ожидали»

Ветеран ММА Алексей Олейник сообщил о завершении выступлений в UFC.

«В UFC больше не деремся. Мы не получили того контракта, которого ожидали», – сказал россиянин.

45-летний Олейник выступал в UFC с 2014 года. В начале октября россиянин проиграл Илиру Латифи единогласным решением судей.

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