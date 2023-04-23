Олейник – о Павловиче: «Казалось, он зачастую пропускает удары. К бою с Джонсом это нужно убрать»

Алексей Олейник поделился впечатлениями от поединка Сергея Павловича и Кертиса Блейдса.

«Сергей молодец! Правда, в начале, работая аккуратно и выжидающе, казалось, что он зачастую пропускает удары. К бою с Джонсом это необходимо убрать. Я работал с Джоном, он опасен в этом.

Казалось, что удары Блейдса разъярили Сергея и придали ему сил. Конечно, он его спокойно перерубил! Смотрели все с удовольствием, но и «пробитая» голова Блейдса была видна и помогла ускорить победу нашего бойца. Поздравляю Сергея с заслуженной победой», – сказал экс-боец UFC Алексей Олейник.

Русский десантник идет за поясом UFC: Павлович нокаутировал Блейдса и вошел в историю – дальше только Джонс

Сергей Павлович: «Джонс или Миочич? Мне без разницы, с кем драться»