Олейник – о Павловиче: «Казалось, он зачастую пропускает удары. К бою с Джонсом это нужно убрать»

Теги UFC MMA Алексей Олейник Джон Джонс Сергей Павлович Павлович - Блейдс Бокс/MMA/UFC

Алексей Олейник поделился впечатлениями от поединка Сергея Павловича и Кертиса Блейдса.

«Сергей молодец! Правда, в начале, работая аккуратно и выжидающе, казалось, что он зачастую пропускает удары. К бою с Джонсом это необходимо убрать. Я работал с Джоном, он опасен в этом.

Казалось, что удары Блейдса разъярили Сергея и придали ему сил. Конечно, он его спокойно перерубил! Смотрели все с удовольствием, но и «пробитая» голова Блейдса была видна и помогла ускорить победу нашего бойца. Поздравляю Сергея с заслуженной победой», – сказал экс-боец UFC Алексей Олейник.

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1 комментарий

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Serik86
Дядя Лёша 🤟🏻🤟🏻🤟🏻
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