Уайт рассказал о съемках документалки и сериала про UFC с участием Адама Сэндлера

Теги UFC Дана Уайт Адам Сэндлер Бокс/MMA/UFC

Адам Сэндлер снимется в комедийном сериале про UFC.

«Нелегко просто взять и снять документальный фильм. Но сейчас мы заключаем сделку, в рамках которой мы снимаем документальный фильм о том, что происходит за кулисами в UFC, который выйдет в конце этого года.

Он будет посвящен всему бизнесу. Вы, ребята, увидите все закулисье. Мы также сейчас работаем над сериалом с Адамом Сэндлером, это комедия о работе в офисе UFC», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Дана Уайт – о возвращении пояса BMF: «Все хотят завоевать этот титул. Это весело и необычно»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий