Уайт рассказал о съемках документалки и сериала про UFC с участием Адама Сэндлера

Адам Сэндлер снимется в комедийном сериале про UFC.

«Нелегко просто взять и снять документальный фильм. Но сейчас мы заключаем сделку, в рамках которой мы снимаем документальный фильм о том, что происходит за кулисами в UFC, который выйдет в конце этого года.

Он будет посвящен всему бизнесу. Вы, ребята, увидите все закулисье. Мы также сейчас работаем над сериалом с Адамом Сэндлером, это комедия о работе в офисе UFC», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Дана Уайт – о возвращении пояса BMF: «Все хотят завоевать этот титул. Это весело и необычно»