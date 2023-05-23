Уайт – о статусе боя Стерлинга и О’Мэлли: «Зачем Алджо сказал про травму? Он готовится, поединок в силе»
Дана Уайт подтвердил, что бой Алджамейна Стерлинга и Шона О’Мэлли состоится вовремя.
«Мой заместитель Хантер Кэмпбелл приходит ко мне домой и говорит: «Что происходит?» Мы созвонились с менеджерами Стерлинга и обсудили это.
Просто Алджо один из тех парней, которые идут своим путем. Судя по всему, он хочет драться. Кто знает, зачем Стерлинг так сказал? Бой в силе», – сказал президент UFC Дана Уайт.
Стерлинг заявил, что травмирован: бой с О’Мэлли состоится через 3 месяца
а тут - то травмирован, то не травмирован. то дерусь, то не дерусь. жизнь кипит!