Уайт – о статусе боя Стерлинга и О’Мэлли: «Зачем Алджо сказал про травму? Он готовится, поединок в силе»

Дана Уайт подтвердил, что бой Алджамейна Стерлинга и Шона О’Мэлли состоится вовремя.

«Мой заместитель Хантер Кэмпбелл приходит ко мне домой и говорит: «Что происходит?» Мы созвонились с менеджерами Стерлинга и обсудили это.

Просто Алджо один из тех парней, которые идут своим путем. Судя по всему, он хочет драться. Кто знает, зачем Стерлинг так сказал? Бой в силе», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Стерлинг заявил, что травмирован: бой с О’Мэлли состоится через 3 месяца