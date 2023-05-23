Уайт – о статусе боя Стерлинга и О’Мэлли: «Зачем Алджо сказал про травму? Он готовится, поединок в силе»

Теги легчайший вес UFC Дана Уайт Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт подтвердил, что бой Алджамейна Стерлинга и Шона О’Мэлли состоится вовремя.

«Мой заместитель Хантер Кэмпбелл приходит ко мне домой и говорит: «Что происходит?» Мы созвонились с менеджерами Стерлинга и обсудили это.

Просто Алджо один из тех парней, которые идут своим путем. Судя по всему, он хочет драться. Кто знает, зачем Стерлинг так сказал? Бой в силе», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Стерлинг заявил, что травмирован: бой с О’Мэлли состоится через 3 месяца

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3 комментария

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Посторонним В
как славно, что сейчас чемпион это Стерлинг. ну представьте был Ти Джей, Ян... ни какой новости между боями мы бы от них не дождались.
а тут - то травмирован, то не травмирован. то дерусь, то не дерусь. жизнь кипит!
+6
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+6
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Азамат Сериков
Так сказать на всякий пожарный
+1
0
+1
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clearsky
Ответ Посторонним В
как славно, что сейчас чемпион это Стерлинг. ну представьте был Ти Джей, Ян... ни какой новости между боями мы бы от них не дождались. а тут - то травмирован, то не травмирован. то дерусь, то не дерусь. жизнь кипит!
О, вы тоже читали Винни пуха
0
0
0
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