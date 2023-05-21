Василий Ломаченко: «Я был уверен, что выиграл»

Василий Ломаченко считает, что выиграл бой против Дэвина Хейни.

«Я был уверен, что выиграл этот бой… Я контролировал каждый раунд. Для меня это большой-большой вопрос – что сегодня получилось в результате?» – сказал на пресс-конференции после боя.

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Грустное поражение Ломаченко от Хейни: чуть не уронил чемпиона, но судьи не дали победу. Справедливо?