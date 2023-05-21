Василий Ломаченко: «Я был уверен, что выиграл»
Василий Ломаченко считает, что выиграл бой против Дэвина Хейни.
«Я был уверен, что выиграл этот бой… Я контролировал каждый раунд. Для меня это большой-большой вопрос – что сегодня получилось в результате?» – сказал Василий Ломаченко на пресс-конференции после боя.
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Хорошая была - шахматная партия.🤷♂️ Но, бокс это: и бой за победу(хоть и всего-то - денежную 💵💰…
Походу, он не понял это в последнем раунде, что надо было - поставить на кон, Всё. 🤔