Василий Ломаченко: «Я был уверен, что выиграл»

Теги легкий вес Василий Ломаченко бокс Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Василий Ломаченко считает, что выиграл бой против Дэвина Хейни.

«Я был уверен, что выиграл этот бой… Я контролировал каждый раунд. Для меня это большой-большой вопрос – что сегодня получилось в результате?» – сказал Василий Ломаченко на пресс-конференции после боя.

«Вот поэтому бокс мертв». Поражение Ломаченко сильно взбесило экспертов – все из-за судей

Грустное поражение Ломаченко от Хейни: чуть не уронил чемпиона, но судьи не дали победу. Справедливо? 

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11 комментариев

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Rollan Qerey
Политика-шмолитика?Да, навряд ли. Интерес букконтор. Они, может узнали,что я 5000 тенге зарядил на Лому. Поэтому всё,я думаю.
+27
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Нурсултан Каттабеков
Ответ Rollan Qerey
Политика-шмолитика?Да, навряд ли. Интерес букконтор. Они, может узнали,что я 5000 тенге зарядил на Лому. Поэтому всё,я думаю.
Да, скорее всего Ломаченко проиграл из-за того, что ты поставил на него 5к, другого объяснение нету просто.
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Николай Хлебников
Более того, для тех кто реально разбирается в боксе, Лома творил магию. Он далеко не простого бойца «закруживал». А как он делал уклон от джеба, да это просто космос. Лома дергал его и следил за каждым его действием. Вася его понял уже в раунде четвертом: его опускания рук, стояние ног, соперник был раскушен. Неплохо кстати смотрелся в ближнем бою Василий. Всё отлично по правде у Ломаченко.
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Друг ИА
Ответ Rollan Qerey
Политика-шмолитика?Да, навряд ли. Интерес букконтор. Они, может узнали,что я 5000 тенге зарядил на Лому. Поэтому всё,я думаю.
Я так хотел чтобы Лома выиграл, что поставил 100р на Хейни. Обычно все на кого я ставлю обречены. Но против этих судей даже моя «черная магия» бессильна. Ну хоть капучино бесплатно выпью.
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Алексей
Василий надо нокаутом,в Америке выигрывать,молодому дали возможность заработать на нем еще,а так ты супер
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гилберт
Такой наивный.
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Mr@k
все это видели
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hala18
Ответ Алексей
Василий надо нокаутом,в Америке выигрывать,молодому дали возможность заработать на нем еще,а так ты супер
Не заработать, а имя в список ему дали, чтобы потом на нём зарабатывать ещё больше
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Алексей
Ответ hala18
Не заработать, а имя в список ему дали, чтобы потом на нём зарабатывать ещё больше
Ну наверное так, я не эсперт
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Andrey Happy
Ответ Николай Хлебников
Более того, для тех кто реально разбирается в боксе, Лома творил магию. Он далеко не простого бойца «закруживал». А как он делал уклон от джеба, да это просто космос. Лома дергал его и следил за каждым его действием. Вася его понял уже в раунде четвертом: его опускания рук, стояние ног, соперник был раскушен. Неплохо кстати смотрелся в ближнем бою Василий. Всё отлично по правде у Ломаченко.
Колёк, - «Кто не рискует, тот не пьёт шампанского…»😬
Хорошая была - шахматная партия.🤷‍♂️ Но, бокс это: и бой за победу(хоть и всего-то - денежную 💵💰…
Походу, он не понял это в последнем раунде, что надо было - поставить на кон, Всё. 🤔
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