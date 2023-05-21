Райан Гарсия – о поражении Ломаченко: «Это вредит боксу. Не понимаю, Василий должен был победить»

Теги легкий вес Василий Ломаченко бокс Райан Гарсия Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Райан Гарсия назвал вредным для бокса решение судей отдать победу Дэвину Хейни.

«Это то, что вредит боксу. Лома должен был победить. Не понимаю. Я был там, Лома наносил более точные удары и мощно закончил бой», – написал в соцсетях Райан Гарсия, но затем удалил пост.

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21 комментарий

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Вася Енотов
Нужно как-то реформировать судейство в боксе и ММА. Вводить рейтинги какие-то и не допускать до чемпионских поединков тех, кто смотрит бой нижней частью спины или в каких-то своих интересах теряет нейтралитет и непредвзятость. Всё просто в общем-то. Засудил бойца, гоу судить низшую лигу. Напартачил там, ступай ещё ниже или вообще на биржу труда. Такое судейство это плевок в спортсменов, которые пашут потом и кровью, проводят лагерь, делают вес, проводят бой, а там сидит чувачок себе на уме и рисует рисунки, далекие от реальности и здравого смысла
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Said Saidov
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Rjcnbr
Ответ Вася Енотов
Нужно как-то реформировать судейство в боксе и ММА. Вводить рейтинги какие-то и не допускать до чемпионских поединков тех, кто смотрит бой нижней частью спины или в каких-то своих интересах теряет нейтралитет и непредвзятость. Всё просто в общем-то. Засудил бойца, гоу судить низшую лигу. Напартачил там, ступай ещё ниже или вообще на биржу труда. Такое судейство это плевок в спортсменов, которые пашут потом и кровью, проводят лагерь, делают вес, проводят бой, а там сидит чувачок себе на уме и рисует рисунки, далекие от реальности и здравого смысла
Крутая идея, только вот вопрос, а промоутерам это зачем? Промоутеры проводят бой в нужном штате, чтобы выиграл нужный боец. Комиссия получает проценты с ивента, промоутер абсолюта в 24 с рекордом 30-0. Тут нет проигравших, никто ничего менять не будет
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гилберт
Ответ Вася Енотов
Нужно как-то реформировать судейство в боксе и ММА. Вводить рейтинги какие-то и не допускать до чемпионских поединков тех, кто смотрит бой нижней частью спины или в каких-то своих интересах теряет нейтралитет и непредвзятость. Всё просто в общем-то. Засудил бойца, гоу судить низшую лигу. Напартачил там, ступай ещё ниже или вообще на биржу труда. Такое судейство это плевок в спортсменов, которые пашут потом и кровью, проводят лагерь, делают вес, проводят бой, а там сидит чувачок себе на уме и рисует рисунки, далекие от реальности и здравого смысла
Странно ты рассуждаешь. Судьи защищают бизнес интересы, а не определяют победителя боя. Они смотрящие. Поверь, в каких нибудь городках никто никого не засуживает, потому что там нет финансового интереса. А когда на кону сотни миллионов...А ты говоришь так будто судьи ничего не видят и не понимают. Всё они понимают.
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Додик Аксель
Ответ Mikas7
просто ставить судей хотьбы с разных стран
Ставили и из таких стран, где бокс грубя говоря в диковинку. Договорняк в угоду организаторам и сильных мира сего, когда на кону большие деньги и престиж всегда устроят. Это не считая политики.
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Рус Киссенжер
Ответ Said Saidov
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Glebus
Ответ Рус Киссенжер
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Mikas7
Ответ Додик Аксель
Сколько не вносят коррективы в судейство в различных видах спорта, но человеческий фактор всё равно остаётся. Субъективность, необъективность, предвзятость и т.д. изжить не удаётся.
просто ставить судей хотьбы с разных стран
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Мага осторожный
Ответ Палач022
Чистая победа Хэйни
ты лучше фигурное катание смотри
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Mikas7
Ответ Сергей Григорьев
он сво случайно не поддерживает?🤣
нет такого кроме одного чела
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Сергей Богатырёв
Ответ Rjcnbr
Крутая идея, только вот вопрос, а промоутерам это зачем? Промоутеры проводят бой в нужном штате, чтобы выиграл нужный боец. Комиссия получает проценты с ивента, промоутер абсолюта в 24 с рекордом 30-0. Тут нет проигравших, никто ничего менять не будет
промоутерам - ну хотя бы затем, что два-три таких судейства, и интерес к бою у зрителей может ощутимо снизиться.
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jwbmwbqvih
Ответ Джавез Тилл
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Джавез Тилл
Ответ z3yjyzh29x
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z3yjyzh29x
Ответ Рус Киссенжер
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Гусейн Магомедрасулов
Удалил, потому что заставили извиниться и пообещали плохую карьеру?
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Алексей Головин
именно в этом бою все настолько нагло, что даже 1 из 100 причину почему хейни выиграл придумать сложно. действительно, Ломаченко контролировал весь бой. там максимум 3 раунда под вопросом если вот именно предвзято считать. но тут о предвзятости речи нет. тут просто победившего человека лишили победы а проигравшему, избитому, неумелому ее отдали. какие там промоутеры?) ну такой чемпион нужен дальше будет? это такое пятно... это хуже чем стерлинг Ян...
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Додик Аксель
Сколько не вносят коррективы в судейство в различных видах спорта, но человеческий фактор всё равно остаётся. Субъективность, необъективность, предвзятость и т.д. изжить не удаётся.
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