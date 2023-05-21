Райан Гарсия – о поражении Ломаченко: «Это вредит боксу. Не понимаю, Василий должен был победить»
Райан Гарсия назвал вредным для бокса решение судей отдать победу Дэвину Хейни.
«Это то, что вредит боксу. Лома должен был победить. Не понимаю. Я был там, Лома наносил более точные удары и мощно закончил бой», – написал в соцсетях Райан Гарсия, но затем удалил пост.
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